Michael Stipe schwatzte während seines Aufenthalts mit seinem guten Freund Stephen Colbert über ein hypothetisches REM-Biopic Späte Show Auftritt am Donnerstagabend, 23. April.

Nachdem Colbert für einen bärtigen Stipe gesagt hatte: „Es muss David Cross sein“, fragten sich die beiden laut, wer eine jüngere Version des Musikers spielen könnte. „Vielleicht könnte Billie Eilish es schaffen“, schlug Stipe vor. „Sie wäre gut“, stimmte Colbert zu. „Ihr habt da ähnliche blaue Augen.“

Auf die Frage, ob sie sich jemals getroffen hätten, sagte Stipe, Eilish habe ihm einmal in einem Restaurant in Manhattan die Tür aufgehalten. „Sie ist unglaublich höflich und nett, aber ich wusste nicht, wer sie war, bis sie die Straße runter war.“