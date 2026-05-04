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Die Schauspielerin, Autorin und nun wieder völlig neue Musikerin Jena Malone hat sich mit Kyle Meredith getroffen, um über ihr lang erwartetes Album zu sprechen Blumen für Männereine Platte, die sie zusammen mit ihrer kommenden Netflix-Serie als „Sci-Fi-Folk“ bezeichnet Die Bezirke. Nach einem Jahrzehnt zwischen den Veröffentlichungen kehrt Malone mit einer Sammlung zurück, die von Mutterschaft, Jahren des privaten Songwritings und einer wachsenden Neugier darüber geprägt ist, wer wir sind und wer wir noch werden könnten. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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„Es ist lustig, Kunst als Kommerz ähnelt stark der Frage ‚Was hast du in letzter Zeit gemacht?‘, aber ich glaube nicht, dass das stimmt“, sagt Malone und formuliert die Lücke zwischen den Veröffentlichungen neu. „Ich habe nie aufgehört zu schreiben. Ich hatte wahrscheinlich etwa 600 Aufnahmen.“ Elternschaft, erklärt sie, habe die Kreativität auch nicht gebremst, sondern vielmehr umgeleitet. „Es ist so unglaublich fesselnd“, erklärt sie. Du ziehst ständig von deiner besten Seite und ordnest dich neu.“ Diese Perspektive fließt direkt in Themen von ein Blumen für Männerwo es ihr weniger um aufgeräumte Erzählungen geht, sondern eher um etwas Erforschendes: „Ich habe ein tiefes Verlangen, neue Mythen in der Welt aufzudecken. Die, die ich geerbt habe, tragen mich nicht dahin, wohin ich will.“

Dieser Drang zu neuem Geschichtenerzählen zeigt sich sowohl in der Musik als auch in ihrer schauspielerischen Arbeit Die Bezirkedie erste Serie der Duffer Brothers seit dem Abschluss von Fremde Dinge. „Mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich mich nach Erzählungen sehnte, die die ganze Familie einladen und nicht herablassen“, sagt sie und weist auf die Mischung aus Mysterium, Sterblichkeit und einer Besetzung hin, die älter ist als die typischen Science-Fiction-Helden.

Hören Sie zu, wie Jena Malone darüber spricht Blumen für Männer, Die Bezirkeund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.