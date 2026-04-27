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Apple TVs haben etwas grimmig Anziehendes Strafregister Die Serie kehrt für eine zweite Staffel zurück und dringt tiefer in ein London ein, in dem die Wahrheit verhandelbar erscheint und Allianzen ihren Preis haben. Peter Capaldi und Cush Jumbo treten erneut in die unsichere Partnerschaft von Daniel Hegarty und June Lenker ein und kreisen um einen Fall, der sich von einer politischen Kundgebung zu etwas viel Größerem und viel Gefährlicherem entwickelt. Im Gespräch mit Kyle Meredith geht das Duo auf die Rückkehr zu diesen Charakteren nach einiger Zeit ein und erläutert, wie die Anklänge an die reale Welt seit dem Schreiben der Serie nur noch deutlicher geworden sind. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Capaldi geht auf das Geheimnis eines Mannes ein, der selten seine Hand zeigt, und sagt: „Er ist ein ziemlich komplizierter Charakter, aber zum Glück wissen wir oft nicht wirklich, was mit ihm los ist. Die Aufgabe besteht also darin, uns irgendwie zu verstecken.“ Diese Zurückhaltung ist auch nicht gerade seine natürliche Einstellung, wie er zugibt: „Ich habe nicht wirklich ein Pokerface. Meine Augenbrauen erledigen die ganze Arbeit für mich“, was den Auftritt zu einer Art innerem Tauziehen macht. In der Zwischenzeit erweitert sich der Umfang der Serie weiter, ohne dabei den Charakter aus den Augen zu verlieren. Jumbo weist auf diesen Balanceakt hin und bemerkt: „Sie wissen nicht, dass sie sich einer großen menschlichen Geschichte nähern, wenn sie an diesem Tag zur Arbeit gehen, und wir versuchen, sie so darzustellen“, auch wenn die Erzählung mit Themen wie Extremismus, Polizeiarbeit und Macht kollidiert.

Was macht Strafregister Was dieses Mal noch härter trifft, ist, wie nah es sich am gegenwärtigen Moment anfühlt. Jumbo nennt es „erstaunlich, wie etwas, das Paul Rutman geschrieben hat, jetzt herauskommen kann, wenn all das um uns herum widergespiegelt wird“, während ihre Figur mit den Kosten ringt, in der Rangliste aufzusteigen. „Je mehr sie sich erhebt, desto mehr wird der Schleier gelüftet. Wie viel können Sie wirklich erreichen, ohne Ihre Werte zu gefährden?“ Capaldi, der auch als ausführender Produzent fungiert, schüttelt aus schauspielerischer Sicht die Notwendigkeit einer vollständigen narrativen Kontrolle ab und sagt: „Ich muss nicht wirklich wissen, wohin es geht, weil die Charaktere nicht wissen, wohin es geht“, was Raum für Entdeckungen im Moment lässt. Diese Unvorhersehbarkeit setzt sich auch in der Produktion fort, wo selbst Szenen die Schauspieler überraschen können, sobald die Kameras laufen.

Hören Sie zu, wie Peter Capaldi und Cush Jumbo darüber sprechen Strafregister Staffel 2 und mehr in der neuen Folge oben oder im Video unten. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.