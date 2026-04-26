Helena Bonham Carter hat keine Hauptrolle in der HBO-Erfolgsserie mehr Der Weiße LotusDeadline-Berichte.

Serienschöpfer und Showrunner Mike White beschloss, die Oscar-nominierte Schauspielerin kaum eine Woche nach Produktionsbeginn für die vierte Staffel der Show neu zu besetzen.

„Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von The sind gerade im Gange Weißer Lotus„Es stellte sich heraus, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht passte“, sagte ein HBO-Sprecher gegenüber Deadline. „Die Rolle wurde anschließend neu überdacht, wird neu geschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt.“ HBO, die Produzenten und Mike White sind traurig, dass sie nicht mit ihr zusammenarbeiten können, bleiben aber glühende Fans und hoffen sehr, bald mit der legendären Schauspielerin an einem anderen Projekt arbeiten zu können.“

Die neueste Staffel der Krimi-Dramedy spielt in Frankreich während der Filmfestspiele von Cannes, die Dreharbeiten finden an der französischen Riviera statt.

Carter stand ganz oben auf der Wunschliste der Produzenten, doch als sie ihre ersten Szenen drehte, hatte White „das Gefühl, dass ihre Figur, wie sie ursprünglich gedacht war, nicht das war, was sie sein sollte“, berichteten Quellen gegenüber Deadline. Gerüchten zufolge soll die Rolle eine zentrale Rolle in der neuen Staffel spielen.

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Der Weiße Lotus hat eine Erfolgsformel entwickelt, bei der phänomenale Darsteller an luxuriösen internationalen Schauplätzen untergebracht werden, an denen wohlhabende, abgestumpfte Charaktere inmitten eines Mordes aus den Fugen geraten.

Die vierte Staffel soll dem gleichen Rezept folgen. In der neuesten Staffel werden unter anderem Heather Graham, Sandra Bernhard, Steve Coogan, Kumail Nanjiani und Rosie Perez dabei sein.

Folge lobte die Auswahl der Schauspieler und Leistungen der dritten Staffel, kritisierte jedoch, dass die Staffel an Tiefe verloren habe.

In der dritten Staffel waren Walton Goggins, Jason Isaacs, Parker Posey, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Carrie Coon und Aimee Lou Wood zu sehen.