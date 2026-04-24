Einem neuen Bericht zufolge sind Harry Styles und Zoë Kravitz verlobt Seite sechs.

Spekulationen über eine mögliche Verlobung begannen zu brodeln, nachdem Kravitz mit einem Diamanten am Ringfinger gesehen wurde. Seit August 2025 sind die beiden gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit zu sehen.

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„Er ist völlig hin und weg“, sagte eine Quelle Seite sechs. „Er würde für sie von einer Klippe springen.“ Kravitz „schwebt auf Wolke sieben“, heißt es in der Veröffentlichung. „Niemand in ihrem Umfeld ist überrascht.“

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Im Januar kündigte Styles eine Residenz in sieben Städten mit 60 Vorstellungen an. Die Tickets für seine Auftritte im Madison Square Garden waren schnell ausverkauft, aber Ticketmaster hat Tausende von Scalpern erwischt, ihre Tickets storniert und ermöglicht den Kauf dieser Tickets durch echte Fans. Der Antragszeitraum für Ticketmaster beginnt am Donnerstag, den 30. April, um 12:00 Uhr EST und endet am Freitag, den 1. Mai, um 17:00 Uhr EST.

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Folge benannte Styles‘ neueste Platte, Küsse die ganze Zeit. Disco, gelegentlich eines der besten Alben vom März.

Kravitz war zuletzt bei Darren Aronofsky zu sehen Beim Stehlen erwischt neben Austin Butler.