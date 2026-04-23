Adam Scott trat als Gast auf Jimmy Kimmel Live! am Mittwoch, wo er über sein jüngstes „schreckliches“ Erlebnis sprach, als er seine 17-jährige Tochter nach Coachella brachte.

„Unsere Tochter Frankie ist 17 Jahre alt. Irgendwie – und ich weiß nicht mehr wann und wie – hat sie (meine Frau) Naomi und mich davon überzeugt, sie und vier ihrer Freunde nach Coachella zu bringen. Sie hat uns nie darum gebeten. Es wurde einfach zu einer Sache, die wir taten. Und so taten wir es. Wir brachten sie und ihre Freunde nach Coachella“, erzählte Scott Kimmel.

„Wir waren ungefähr vier Tage dort“, sagte Scott fast ungläubig. „Irgendwie waren wir vier Tage dort. Wir haben sie ein paar Mal abgesetzt und wieder abgeholt, und dann, an einem der Tage, an denen wir tatsächlich zum Coachella gingen, sind wir hineingegangen und alles.“

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Scott hatte keine besonders tolle Zeit. „Es war schrecklich. Ich habe es gehasst … Ich war schon vor langer Zeit bei Coachella und wahrscheinlich ist es genau das Gleiche. Jetzt hasse ich es einfach … Ich wollte unbedingt The Strokes sehen. Und so haben wir sie uns angeschaut und das war großartig. Aber dann endet das und wir können nirgendwo hingehen. Als ob es keinen Ort gibt, an dem man sich hinlegen und entspannen kann, während man wartet, denn dann wollten wir jemand anderen sehen – und Justin Bieber trat auf. Er war großartig. Und dann Als das vorbei war, brauchten wir eine Stunde, um Frankie und ihre Freunde zu finden.“

Für Scott und seine Frau war die Erfahrung damit noch nicht zu Ende. „Wir finden sie, wir packen sie ins Auto und dann waren wir zweieinhalb Stunden auf dem Parkplatz, nur um rauszukommen. Und dann sind wir um etwa 5:00 Uhr morgens ins Bett gegangen.“ Klingt hart!

Scott trat hauptsächlich auf Kimmel um seinen neuen Horrorfilm zu promoten Hokum. Außerdem besprach er den Beginn der Produktion von Abfindung Staffel 3. Sehen Sie unten, wie Scott mit Jimmy Kimmel über seine Rückkehr zu Coachella spricht.

Coachella 2026 ist gerade zu Ende gegangen, aber ob Sie es glauben oder nicht, der Ticketverkauf für Coachella 2027 beginnt nächste Woche. Und wenn Sie neugierig sind, wie es sich für jemanden auf dem Gelände anfühlte war nicht Schauen Sie sich dieses Jahr mit Adam Scott noch einmal unsere Zusammenfassung des Festivals für 2026 an.