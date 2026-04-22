<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Es gibt eine bestimmte Art von Show, die ein wenig zu nah an den Knochen wirkt, und Die Kühnheit scheint dafür gebaut zu sein, genau dort zu leben. Die neuen AMC- und AMC+-Serien entführen die Zuschauer in ein Silicon Valley-Ökosystem voller Ego, Ehrgeiz und moralischer Abkürzungen, in dem Tech-Milliardäre, Therapeuten und ihre umkreisenden Familien versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, die Helden ihrer eigenen Geschichte zu sein. Als die Besetzung und der Schöpfer (Jonathan Glatzer, ein Autor/Produzent bei Folge Und Rufen Sie besser Saul an) mit Kyle Meredith sprach, drehte sich das Gespräch darum, wie diese düster-komödiantische Welt entstanden ist und warum sie sich gerade jetzt so vertraut anfühlt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Verwandtes Video

Für Glatzer war das Setting weniger ein Sprung als vielmehr eine Unvermeidlichkeit. „Wie kann man nicht im Silicon Valley landen?“ sagt er und weist darauf hin, dass die meisten von uns jedes Mal, wenn wir zum Telefon greifen, bereits in seinem Einfluss leben. Diese ständige Präsenz macht es zu einem fruchtbaren Boden für Satire, auch wenn die Show stark ins Drama tendiert. „Es ist ein perfekter Ort als Kulisse, der viel schwere Arbeit leistet“, erklärt er und fügt hinzu, dass Satire an sich ein Zeichen von Macht ist: „Wenn man persifliert wird, bedeutet das, dass man Macht hat.“ Diese Perspektive bestimmt den Ton der Show, die sich auf der Grenze zwischen Absurdität und etwas weitaus Beunruhigenderem bewegt, während sie untersucht, wie die Tech-Kultur das Verhalten auf allen Ebenen beeinflusst.

Diese Spannung setzt sich auch in den Darbietungen fort, insbesondere für Billy Magnussen, der einen CEO spielt, der sich aus den Schlagzeilen zusammensetzt. „Diese Leute sind da draußen“, sagt er über den überlebensgroßen Narzissmus seiner Figur und merkt an, dass es in der Rolle eher darum ging, Merkmale von Figuren aus der realen Welt zu übernehmen, als etwas Neues zu erfinden. „Ich habe gerade aus den Namen, die wir alle kennen, eine Mischung ausgewählt.“

In der Zwischenzeit ringen Schauspieler wie Simon Helberg, Rob Corddry und Meaghan Rath mit Charakteren, die glauben, das Richtige zu tun, auch wenn ihre Taten etwas anderes sagen. „Sie alle glauben wirklich, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen“, sagt Rath. Und wie Paul Adelstein hinzufügt, liegt die wahre Gefahr im Maßstab: „Es ist eine Sache, wenn man in einem Schauspielkurs ist … eine andere Sache, wenn man Maschinen baut, die die Art und Weise verändern, wie wir denken und mit unseren Kindern reden.“ Sogar die jüngere Besetzung, darunter Everett Blunck, Thailey Roberge und Ava Marie Telek, sehen ihre Rollen als letzte Chance auf etwas Besseres, wobei Roberge anmerkt: „Die Kinder sind die Hoffnung … sie entscheiden über ihr eigenes Schicksal.“

Hören Sie, wie Billy Magnussen, Jonathan Glatzer und andere darüber reden Die Kühnheit in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.