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Es liegt eine gewisse Poesie darin, Jason Mewes wieder hinter der Ladentheke eines Supermarkts zu beobachten, nur dass er dieses Mal keine Zigaretten hineinschleudert Angestellte sondern eine als YouTube-Serie getarnte Konversationsmaschine zu hosten. Als Mewes mit Kyle Meredith sprach, jonglierte der Schauspieler und Komiker gerade mit seinem Stand-up-Auftritt „Diary of a Manchild“, der laufenden Zusammenarbeit mit Kevin Smith und einer neuen Show mit dem Titel „ Fünf Dingewo Gäste durch die Gänge schlendern und Nostalgie für sich sprechen lassen. Es ist teils Rückschritt, teils Neuerfindung und steht ganz im Einklang mit einer Karriere, die auf Instinkt, Timing und der Bereitschaft, alles auszuprobieren, was das Licht am Leuchten hält, überlebt hat. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Mewes gibt als erster zu, dass Langlebigkeit in diesem Geschäft keine gerade Linie ist. „Eigentlich habe ich durch ein Vorsprechen noch nie einen Job bekommen“, sagt er und lacht über die Absurdität einer 30-jährigen Karriere, die fast ausschließlich auf Mundpropaganda und Freundschaften beruht. Diese Realität hat ihn zu einer Do-it-yourself-Denkweise geführt, sei es beim Stand-up-Auftritt, beim Podcasting oder beim Einstieg in Projekte wie Five Things. „Es ist wirklich schwer, das Ding am Laufen zu halten … Wenn man nicht Robert De Niro oder Clint Eastwood ist, bekommt man nicht einfach ununterbrochen Jobs.“ Stattdessen stürzt er sich in die Hektik und baut sich eine Karriere auf, indem er auftaucht, „Ja“ sagt und es im Laufe der Zeit herausfindet.

Dieselben schäbigen Energietreibstoffe Fünf Dingedie einen Supermarkt in einen Auslöser für das Geschichtenerzählen verwandelt. „Es ist nicht so, als würde man mit jemandem zusammensitzen und eine Liste mit Fragen haben“, erklärt Mewes. „Das bringt Dinge ans Licht – zum Beispiel hat noch nie jemand jemanden gefragt, ob er jemals Elefantenerdnüsse oder was auch immer gegessen hat.“ Das Ergebnis ist eine Serie, die das übliche Reden über den Pressezyklus umgeht und an einem persönlicheren, ja sogar zufälligen Ort landet. Wie er es ausdrückt: „Ich habe das Gefühl, dass es wirklich einige gute Geschichten hervorgebracht hat … hoffentlich haben sie in den letzten 20 Jahren in keinem anderen Interview darüber gesprochen.“ Es ist locker, schnell zu schießen und überraschend aufschlussreich, was vielleicht genau der Grund ist, warum es funktioniert.

Es gibt aber auch größere Projekte, insbesondere mit seinem langjährigen heterosexuellen Lebensgefährten Kevin Smith. Während er darüber scherzt, dass er Zeit mit seinem Freund einplanen muss, freut er sich auf „einen weiteren Film mit Kevin. Wir hoffen – klopf an Holz – wir hoffen, einen weiteren Film zu drehen.“ Jay & Bob. Es heißt Jay & Silent Bob: Store Wars. Kevin hat das Drehbuch, wir haben die Hälfte des Geldes. Das soll Mitte des Jahres passieren.“

Hören Sie, wie Jason Mewes darüber spricht Fünf DingeKevin Smith und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.