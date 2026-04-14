Nicole Kidman bereitet sich darauf vor, Menschen in den Tod zu führen.

Bei einem kürzlichen Vortrag an der Universität von San Francisco verriet die Schauspielerin, dass sie sich zur Sterbedoula ausbilden lässt, einer nichtmedizinischen Begleitperson, die Menschen bei der Bewältigung des Sterbens hilft.

Sie sagte, sie sei inspiriert worden, eine Doula für das Lebensende anderer Menschen zu werden, nachdem sie die letzten Tage ihrer Mutter im Alter von 84 Jahren im Jahr 2024 miterlebt habe. Kidmans Vater starb im Jahr 2014.

„Als meine Mutter starb, war sie einsam, und die Familie konnte ihr nicht viel bieten“, sagte Kidman in der Silk Speakers-Reihe der Universität, wie die Zeitschrift berichtet San Francisco Chronicle. „Meine Schwester und ich haben so viele Kinder und unsere Karrieren und unsere Arbeit und wir wollten uns um sie kümmern, weil mein Vater nicht mehr auf der Welt war, und da dachte ich: ‚Ich wünschte, es gäbe diese Menschen auf der Welt, die da wären, um unparteiisch zu sitzen und einfach Trost und Fürsorge zu spenden.‘“

Kidman spielte kürzlich in Apple TVs mit Margo hat Geldprobleme und Amazons Krimidrama Scarpetta. Sie wird auch ihre Rolle als Gillian Owens wiederholen Praktische Magie 2eine Fortsetzung des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1998, der auf dem Roman von Alice Hoffman basiert. Die Fortsetzung, die ebenfalls auf Hoffmans Texten basiert, soll im September in die Kinos kommen.

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