Als Staffel 51 von Samstagabend Live beginnt sich zu entspannen, wir sehen deutliche Anzeichen dafür, dass sich ein Autorenzimmer in ihre neuesten Spielzeuge verliebt, und zwar in eines ganz besonders.

Laut Saturday Night Network führt die im zweiten Jahr vorgestellte Spielerin Ashley Padilla die Besetzung mit 79 Sketchen an – satte 10 mehr als Sarah Sherman auf dem zweiten Platz. Mikey Day und Chloe Fineman liegen mit 67 nicht weit dahinter, während James Austin Johnson und Kenan Thompson mit 64 Sketchen den fünften Platz teilen.

Padilla war die ganze Saison über die größte Geschichte, von der Star-Rolle als Trumpy-Mutter mit Reue bis hin zum Überragen von Jack Black und Ryan Gosling. Padilla wird Lorne und NBC bitten, das Scheckbuch vor der 52. Staffel auszupacken. Und auch ein paar andere vorgestellte Spieler bekommen etwas Glanz, insbesondere die Erstklässler Veronika Slowikowska (bisher 56 Skizzen) und Jeremy Culhane (54).

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Was das Ende der Liste betrifft, so stehen die Weekend-Update-Moderatoren Colin Jost (24) und Michael Che (16) bereits mit einem Fuß vor der Tür. Wenn Sie das Talent verwirrend betrachten möchten SNLKam Patterson (39) ist der diesjährige Beweis dafür Samstagabend Live weiß immer nur, was er mit jeweils einem schwarzen Darsteller machen soll. Ben Marshall (47), Tommy Brennan (46) und Jane Wickline (45) haben weniger Chancen bekommen als einige ihrer Spielerkollegen und sind möglicherweise keine Garantie für eine Rückkehr im nächsten Jahr.

Etwas mehr als ein Monat verbleibt in der 51. Staffel. Die letzte Show wird am 16. Mai ausgestrahlt und wird von Will Ferrell moderiert, mit Paul McCartney als musikalischem Gast. Schauen Sie sich unten die aktualisierten Skizzenzahlen an.

Samstagabend Live Anzahl der Skizzen zu Staffel 51:

Ashley Padilla – 79 *

Sarah Sherman – 69

Mikey Day – 67

Chloe Fineman – 67

James Austin Johnson – 64

Kenan Thompson – 64

Andrew Dismukes – 60

Veronika Slowikowska — 56 *

Jeremy Culhane – 54 *

Marcello Hernández – 53

Ben Marshall – 47 *

Tommy Brennan – 46 *

Jane Wickline – 45 *

Kam Patterson – 39 *

Colin Jost – 24

Michael Che – 16

* = vorgestellter Spieler