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Auf den gepflegten Rasenflächen der Apple TVs ist etwas faul Ihre Freunde und Nachbarn Staffel 2 – und nicht nur das Besteck geht verloren. Wenn Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, James Marsden und der Schöpfer Jonathan Tropper sich mit Kyle Meredith treffen, dreht sich das Gespräch um eine Serie, die ihre Neuheitsprämisse aufgegeben und sich stattdessen intensiv mit Konsequenzen, Identitätskrisen und der Art von Vorstadtauflösung beschäftigt, die ein wenig zu nah an der eigenen Heimat wirkt. In Staffel 2 taucht Hamms Andrew „Coop“ Cooper tiefer in sein Doppelleben ein, gerade als die Mauern sich zu schließen beginnen, während sich das Ensemble mit neuen Bedrohungen, neuen Allianzen und einem schärferen Gespür dafür, wohin das alles führt, erweitert. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Hamm, der wieder in Coops glatten, schlüpfrigen Rhythmus einsteigt, gibt nicht vor, den Masterplan zu haben, und damit ist er vollkommen einverstanden. „Ich bin froh, dass ich es nicht schreiben muss. Ich spiele die erste Geige, sie dirigieren das Orchester“, sagt er und bezeichnet Tropper als den Mann, der die Karte hält, während die Schauspieler durch das Gelände navigieren. Dieses Vertrauen zeigt sich in der Aufführung, insbesondere wenn die Show von ihrer „Haus der Woche“-Struktur weg und hin zu etwas Psychologischerem schwenkt.

Tropper bestätigt, dass die Verschiebung beabsichtigt war, nennt Staffel 2 das Kapitel „Das Imperium schlägt zurück“ und bemerkt: „Wir mussten jetzt tiefer gehen … und das wird nur noch düsterer, weil man es mit der langen, dunklen Teezeit der Seele zu tun hat.“ Sogar die Details, wie die Filmauswahl von Coop, sind keine Wegwerftextur. „Manchmal liegt die Bedeutung darin, dass es sich um einen Film handelt, den ich liebe“, sagt Tropper, „und manchmal liegt darin auch eine thematische Relevanz“, die das Innenleben der Figur mit einem stetigen Strom von Noir- und Kultklassikern verknüpft.

Unterdessen lässt sich Peet auf das emotionale Schleudertrauma in Mels Handlung ein, besonders als die Serie die Wechseljahre ins Chaos mischt. „In der Lage zu sein, sich psychotisch zu verhalten, ohne jemanden wirklich zu verletzen … es war einfach ziemlich köstlich“, sagt sie und verwandelt das, was eine Fußnote sein könnte, in etwas Chaotisches, Lustiges und schmerzlich Reales. In der Zwischenzeit kehrt Munn als Sam zurück, eine Figur, die Brücken niedergerissen hat und immer noch zurück will. „Es ist eine Dynamik, die ich noch nie gespielt habe … ich versuche um Vergebung zu bitten und habe sie wirklich nicht verdient, aber ich habe das Gefühl, dass sie es tut“, erklärt sie. Und dann ist da noch Owen Ash von James Marsden, der Joker, der in die Nachbarschaft stürmt, als ob sie ihm gehörte. „Er dreht in jedem Teil seines Lebens gerne die Lautstärke auf“, sagt Marsden und beschreibt damit einen Mann, der das System nicht nur durcheinander bringt, sondern es offenbar auch genießt, ihm dabei zuzusehen, wie es sich windet.

Hören Sie, wie Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, James Marsden und Jonathan Tropper über Apple TVs sprechen Ihre Freunde und Nachbarn Staffel 2 in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.