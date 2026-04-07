Nach der Regie führte Sydney Sweeney den überraschenden Kassenschlager Das HausmädchenPaul Feig glaubt, dass sie eher für die Rolle des nächsten James Bond geeignet ist als für die Rolle eines Bond-Girls, wie zuvor gemunkelt wurde.

„Mir wäre es lieber, wenn Sydney der nächste Bond wäre“, sagte Feig kürzlich Die Sonne. „Es gab ein paar coole Bond-Girls, aber komm schon, lass sie die Superspionin sein, sie ist großartig.“

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Er fuhr fort: „Sie ist eine der fleißigsten Menschen, die ich kenne, so professionell, so klug, so klug. Ich denke, sie wäre eine gute Spionin.“

Es ist erwähnenswert, dass Sweeney selbst während eines Interviews im Oktober 2025 darüber scherzte, 007 zu spielen Vielfalt.

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„Um ehrlich zu sein, kenne ich nicht alle Bond-Gerüchte, aber ich war schon immer ein großer Fan des Franchise und ich bin gespannt und neugierig, was sie daraus machen“, sagte sie, als sie auf die Gerüchte über Bond-Girls einging.

Auf die Frage nach ihrem Interesse an der Rolle antwortete Sweeney: „Hängt vom Drehbuch ab. Ich denke, ich hätte mehr Spaß als James Bond.“

Anfang dieses Jahres kursierten Berichte über den britischen Schauspieler Callum Turner (Phantastische Tierwesen) als neuer Spitzenkandidat für die Hauptrolle in Denis Villeneuves neuem Bond-Film für Amazon. Zu den zuvor gemunkelten Kandidaten gehören Jacob Elordi, Tom Holland und Harris Dickinson.

Die Besetzung von Sweeney wäre sicherlich unpassend, aber die Welt brennt, also warum zum Teufel nicht?

Anmerkung des Herausgebers: Sehen Sie, wo James Bond auf unserer Liste der 50 besten Actionfilm-Franchises aller Zeiten landet.