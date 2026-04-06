Hulu hat bestätigt, dass die Rolle von Dewey für die bevorstehende Wiederaufnahme neu besetzt wurde Malcolm mittendrin: Das Leben ist immer noch ungerechtmit dem Titel, der Spekulationen darüber entfacht, warum Originalstar Erik Per Sullivan die Rolle nicht wiederholt.

Sullivan debütierte erstmals als Dewey, als Malcolm mittendrin wurde im Januar 2000 uraufgeführt und verkörperte die Figur während der gesamten sieben Staffeln. Nun wird er jedoch nicht mehr neben Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek und anderen Originaldarstellern in der Neuauflage auftreten, sondern Dewey wurde stattdessen mit dem neuen Schauspieler Caleb Ellsworth-Clark neu besetzt.

Warum kehrt Sullivan also nicht zurück?

Die einfache Antwort ist, nun ja, einfach: Sullivan zog sich mit 18 Jahren von der Schauspielerei zurück. Im Jahr 2026 erzählte Jane Kaczmarek (die in der Serie seine fiktive Mutter Lois verkörperte). Der Wächter dass die Produktion ihm zwar jede Menge Geld angeboten habe, um zurückzukommen, Sullivan aber nur gesagt habe: „Nein, danke.“

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Laut einem Interview mit Kaczmarek aus dem Jahr 2024 hat Sullivan „das getan Malcolm sieben Jahre lang; Er begann mit 7 (Jahren) und endete mit 14. Er hatte überhaupt kein Interesse an der Schauspielerei.“ Tatsächlich trat Sullivan nach dem Ende der Serie im Jahr 2006 nur noch in einer Handvoll Projekten auf – zuletzt im Jahr 2010 Zwölf – und hat sich seitdem offenbar von seiner Filmvergangenheit verabschiedet und es sogar abgelehnt, an früheren Filmen teilzunehmen Malcolm mittendrin Wiedersehensveranstaltungen. Seit über einem Jahrzehnt verhält er sich sehr unauffällig und es gibt nur wenige öffentliche Informationen über seinen Aufenthaltsort.

Aber Kaczmarek versicherte der Öffentlichkeit auch, dass er sich keine Sorgen machen müsse, denn es gehe ihm „sehr, sehr gut“.

„Er geht an einer sehr, sehr, sehr renommierten amerikanischen Universität zur Schule, über die er uns alle gebeten hat, Stillschweigen zu bewahren“, sagte sie. „Und er liebt Charles Dickens. Er macht seine Abschlussarbeit in viktorianischer Literatur, Charles Dickens.“

Kaczmarek sagte im selben Interview, dass Sullivan „sehr dankbar“ sei, Dewey dargestellt zu haben, und beschrieb einiges von der Magie der Figur. „Dewey war einfach so beliebt, er war ein kleines Hamsterkind“, sagte sie und erzählte eine Geschichte des Serienschöpfers Linwood Boomer, der, wann immer die Redakteure unsicher waren, was sie tun sollten, wusste, dass er immer „einfach zu Dewey wechseln konnte, und die Szene würde funktionieren, weil dieser Junge etwas an sich hatte, das einfach unglaublich war.“

Muniz seinerseits sagte in einem Interview im Jahr 2017, dass er „seit dem Ende der Show nur ein paar Mal“ mit Sullivan gesprochen habe, aber gehört habe, dass er „überall gewesen sei und viele verschiedene Dinge gemacht habe“.

Muniz lobte auch Sullivans Entscheidung, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen, und sagte: „Manche Schauspieler oder manche Leute mussten es einfach tun, als sie ein Kind waren, und dann wollten sie andere Dinge erleben und ein normaleres Leben abseits des Rampenlichts führen. Ich denke, das ist es, was er tun wollte, so gut für ihn.“

Der Malcolm mittendrin Die Dreharbeiten zu „Revival“ begannen im April 2025 und werden in vier 30-minütigen Episoden erscheinen, in denen es um einen erwachsenen Malcolm geht, der mit seiner Tochter Leah (Keeley Karsten) an der Party zum 40. Hochzeitstag seiner Eltern teilnimmt. Neben Muniz, Cranston und Kaczmarek werden Christopher Masterson und Justin Berfield als Malcolms ältere Brüder Francis und Reese zurückkehren, während Anthony Timpano und Vaughan Murrae als jüngere Geschwister Jamie und Kelly zu den Wilkersons stoßen.

Cranston fungiert als ausführender Produzent und deutet seit mehreren Jahren ein Wiederbelebungsprojekt an. Malcolm mittendrin: Das Leben ist immer noch unfair Premiere am 10. April auf Hulu.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde mit neuen Kommentaren von Kaczmarek aktualisiert