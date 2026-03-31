Bobs Burger befindet sich derzeit in der Zwischensaisonpause, aber die Show versorgt die Fans mit einem neuen Cover von „Transmission“ von Joy Division.

Das Cover, das am 27. März über Bob’s Burgers Side Orders YouTube-Seite erschien, zeigt Bob (H. Jon Benjamin) am Gesang und Gene (Eugene Mirman) an den Synthesizern. Obwohl Bob an den Rändern rau ist, versucht er, sein Bestes von Ian Curtis zu geben, und fängt mit Sicherheit den dröhnenden Bariton des verstorbenen Sängers ein. Mit Blick auf die Komposition steht das Animationsteam dahinter Bobs Burger bietet auch eine kaleidoskopische Darstellung, die zu Bobs leidenschaftlicher Darbietung passt. Sehen Sie sich das Cover unten an.

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Derzeit in der 16. Staffel, Bobs Burger wird voraussichtlich am 26. April zu Sundays auf Fox zurückkehren. Die Show wurde letztes Jahr parallel erneuert Die Simpsons Und Familienmenschund hält es während der gesamten Fernsehsaison 2028–29 auf Sendung. Außerdem gibt es noch viel mehr Musik aus früheren Staffeln der Show zu hören; Nimm das 106-Gleis Bob’s Burgers Musikalbum Hier.

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