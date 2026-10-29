Bevor Phoebe Bridgers zu ihrer „Lost Tour“ ohne Telefone aufbrach, gab sie eine Reihe von Auftritten ohne Telefone an intimen Veranstaltungsorten im ganzen Land. Den Abschluss machte sie im Madison Square Garden (eine Show, die unsere eigene Hattie Lindert als Schaufenster „größerer Gürtel, elastischerer Gesangsläufe und heiklerer Themen“ in „ihrem Oeuvre der stillen Verwüstung“ bezeichnete). Passend zum exklusiven Charakter dieser Einführungsserie Verlorenes Wochenende zeigt, eine neue EP aus dem letztgenannten Set, Live im Madison Square Gardenist jetzt exklusiv bei Tidal erhältlich. Schauen Sie es sich unten an und laden Sie die EP für 5,99 $, mit oder ohne Abonnement, von Tidal herunter.

Gelingt das nicht, holen Sie sie sich nächste Woche SNL wo sie zum ersten Mal seit ihrem Gitarren-Spektakel im Jahr 2021 wieder auftreten wird.

Live im Madison Square Garden:

01 Lost Boys (Live bei MSG)

02 Kill Me (Live bei MSG)

03 I Can’t Wait (Live bei MSG)

04 Andere Pläne (Live bei MSG)

05 Long Lost Weekend (Live bei MSG)