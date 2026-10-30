Das Überraschendste an DIIVs fünftem Album ist, dass sie so lange darauf gewartet haben, so etwas zu machen. Seit Mitte der 2010er-Jahre ist die Pop-Crossover-Geste zu einem überaus verbreiteten Trend in allen Indie-Stilrichtungen geworden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben die DIIV durchgehalten – und sogar gediehen –, weil sie sich weigerten, vor den Branchenwinden zu kapitulieren, die um sie herum wirbelten. 2016 ist expansiv Ist das Ist war eine beeindruckende und buchstäbliche Verdoppelung der üppigen Klänge und des parfümierten Smogs, die ihr Debüt von 2012 überzogen Oshinwährend sein Nachfolger aus dem Jahr 2019 Betrügerverdickte die Brühe mit reinem Shoegaze-Squall, mehrere Jahre bevor es gangbar war, dies zu tun.

Als das Quartett im Jahr 2024 mit dem schmuddeligen, herrlich furchteinflößenden Werk wieder auftauchte Frosch in kochendem WasserDIIV war zufällig zu Quasi-Elder-Statesmen der digital nativen Grenzen von nü-gaze geworden, ohne eine einzige erzwungene Änderung ihrer eigenen Leitprinzipien. Daraus würde sich die Logik ergeben ZIRP!genau die Art von Pop-Crossover-Geste, der sich DIIV in den letzten 15 Jahren widersetzt hat, bringt die Band an einen Punkt des klanglichen Abgrunds. Im Anschluss an die Produktion des Indie-Typs Chris Coady Froschdieses Mal holte die Band AG Cook mit, dessen schillernde und dekonstruierte Rockgesten Charli XCX prägten Musik, Film, Mode Anfang dieses Jahres.

Trotz des Nachwuchses und einiger stilistischer Umwege ZIRP! stimmt immer noch weitgehend mit den Klangmerkmalen überein, für die DIIV bekannt geworden ist. Ihr an Shoegaze angelehnter Sound ist mit ein paar ausgefallenen und nicht unwillkommenen Pailletten geschmückt – die Eröffnungsmomente des glühend heißen Tischdeckers „The Fountain“ der Platte sind mit verarbeiteten statischen und feuerwerksartigen Synthesizer-Schnörkeln geschmückt – aber Zachary Cole Smith und Andrew Bailey tendieren in den 11 glitzernden Tracks immer noch zu zähen Polstern aus melodischem Gitarrenlärm. „Dare Me“ ist voll von bombastischen Riffs, die durch glänzende Glitchwork akzentuiert werden, während das schlangenartige „Underground“ der zweimal eingetauchten Melasse, die so gründlich überzogen ist, eine leichte Bonbonhülle hinzufügt Frosch.