Slipknot haben für 2024 eine Ausgabe des Knotfest Iowa angekündigt, bei der die Masked-Metal-Band als Headliner auftritt, zusammen mit Rammsteins Till Lindemann, Knocked Loose, GWAR, Poison the Well, Hatebreed und anderen.

Das eintägige Festival findet am 21. September im Water Works Park in Slipknots Heimatstadt Des Moines statt. Weitere Acts auf dem Programm sind Vended (mit den Söhnen von Slipknots Corey Taylor und Clown) sowie Dying Wish, Zulu, Twin Temple, Holy Wars, Swollen Teeth und Spine & Dose.

Verschiedene Ticketvorverkäufe für Knotfest.com-Premium- und Generalabonnenten ab 99,50 $ beginnen bereits am Dienstag (30. April) um 10 Uhr CT über Ticketmaster, der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag (3. Mai) um 10 Uhr CT. Wenn das Fest ausverkauft ist, können Fans auch über StubHub nach Tickets suchen, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

Slipknot feiert das 25-jährige Jubiläum ihres selbstbetitelten Albums, trägt rote Overalls und Masken im Stil von 1999 – wie auf dem Bild oben zu sehen – und spielt eine Reihe von Songs der klassischen LP.

Zusätzlich zu den Auftritten wird es beim Knotfest Iowa ein Knotfest-Museum mit einer „atemberaubenden Sammlung von Artefakten aus der Geschichte der Band“ geben.

Unten können Sie sich das Poster und den Trailer zum Knotfest Iowa 2024 ansehen.