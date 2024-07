Während Die jungen mit der kommenden fünften Staffel enden wird, ist klar, dass es in diesem Universum noch viel mehr zu erzählen gibt. Daher die Ankündigung von Vought steigteine Prequel-Serie mit Aya Cash und Jensen Ackles in den Hauptrollen, die in den frühen Tagen der Superhelden in diesem verdrehten Universum spielt.

In einer Erklärung sagten der ausführende Produzent Eric Kripke und der Showrunner und ausführende Produzent der Serie Paul Grellong: „Wir freuen uns, Ihnen die nächste verrückte Serie aus der Welt von The Boys zu präsentieren. Es ist ein verdrehter Krimi über die Ursprünge von Vought in den 1950er Jahren, die frühen Heldentaten von Soldier Boy und die teuflischen Manöver eines Supe, der den Fans als Stormfront bekannt war und damals unter dem Namen Clara Vought auftrat. Wir können es kaum erwarten, Sie mit dieser anzüglichen, grausigen Saga voller Blut und Compound V umzuhauen und Ihre Seelen zu beunruhigen.“

Vought steigt ist das dritte Spinoff von Die jungen Universum, nach der animierten Anthologie-Serie The Boys präsentiert: Diabolical Und Generation Vdie College-Serie, die parallel zur Flaggschiff-Serie spielt. (Generation V Charaktere waren sogar in der Jungen Finale der 4. Staffel.) Obwohl es sich um eine Prequel-Serie handelt, werden die Ereignisse der Serie wahrscheinlich weitere Auswirkungen auf die neue Serie haben.

Ackles wurde als Solider Boy, einer der ersten Superhelden, in Staffel 3 von Die jungen; sein Vermächtnis ist kompliziert, und die Enthüllung, dass er der Vater von Homelander (Antony Starr) ist, ist nur der Anfang. Cash wurde in Staffel 2 erstmals als Stormfront vorgestellt, eine Superheldin, deren Superkräfte und dunkle faschistische Überzeugungen sie zu einer furchterregenden Antagonistin und mächtigen Verbündeten für Homelander machten.

Es wurde noch kein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben für Vought steigt; Die jungen hat gerade erst die vierte Staffel auf Prime Video abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie hier, was Darstellerin Susan Heyward darüber zu sagen hatte, wie Staffel 4 die Serie in eine viel „konfrontativere“ Richtung führte, und Übernatürliches Star Jared Padalecki versucht, in Staffel 5 aufzutreten.