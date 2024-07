Diese Rezension war Teil unserer Berichterstattung über das Sundance Film Festival 2024. Sie wurde erneut veröffentlicht für Habe ich‚S Kinostart am 26. Juli.

Die Tonhöhe: Es ist der Sommer 2008, eine Zeit geprägt von Livestrong Armbändern, Paramore Aufstand! Poster und das (leicht reizvolle) allgegenwärtige Hintergrundgeräusch der AIM-Chatroom-Soundeffekte. Der taiwanesisch-amerikanische Chris (Izaac Wang), den seine Freunde Wang-Wang nennen, streitet mit seiner älteren Schwester (Shirley Chen), ist ständig von seiner Mutter (Joan Chen) verlegen, möchte unbedingt zu den coolen älteren Kids gehören und hofft, vielleicht eines Tages sogar ein Mädchen küssen zu können. Mit anderen Worten: Er ist ein Teenager.

Luft schnappen: Sean Wang, der Autor und Regisseur von Habe ichhat, was man als außergewöhnlich gute Woche bezeichnen könnte. Nicht nur dieser Film (sein Spielfilmdebüt) wird beim diesjährigen Sundance Film Festival sehr gut aufgenommen, sondern auch sein Festivalbeitrag für 2023, ein Kurzfilm mit dem Titel Nǎi Nai & Wài Pó (Oma & Oma)wurde gerade für einen Oscar als bester Dokumentar-Kurzfilm nominiert. Es ist klar, dass er ein Filmemacher ist, der gerne aus seinen Erinnerungen schöpft; in Dìdi wird Chris‘ Großmutter von Wangs eigener (Chang Li Hua) gespielt, einem der realen Subjekte seines für den Oscar nominierten Kurzfilms.

Um das klarzustellen: Unser Protagonist Chris fährt gerne Skateboard, aber er Wirklich liebt es, hinter der Kamera zu stehen. „Er wird mir eines Tages auf der Bühne bei den Oscars danken“, bemerkt seine Mutter einmal stolz beim Abendessen mit einem Freund. (Die Szenen in Chris‘ Schlafzimmer wurden sogar in Wangs Elternhaus gedreht.)

Freundschaftsanfrage: Wang nutzt die fein abgestimmte Laufzeit von 91 Minuten optimal aus und vermittelt uns sofort ein Gefühl für Zeit und Ort, indem er zeigt, wie die Teenager Videos aufnehmen, um sie auf den Facebook-„Pinnwänden“ der anderen zu hinterlassen oder ihre besten Freunde auf MySpace neu zu ordnen. Chris ist ein kleiner Rebell – als wir ihn zum ersten Mal kennenlernen, ist es ein Moment rasenden Teenagerchaos. Aber Wang-Wangs zwei beste Freunde sind im Allgemeinen mutiger und etwas charismatischer als er; da sind Fahad (eine urkomische und äußerst entspannte Leinwandpräsenz in Raul Dial) und Jimmy (Aaron Chang), der bei seinen Freunden „Soup“ genannt wird, weil sein Haus immer nach Kimchi Jiigae.

Wie Bo Burnhams Achte Klasse oder Greta Gerwigs Marienkäferunser Protagonist ist manchmal so unbeholfen und schmerzhaft real, dass man entweder in seinem Sitz zusammensinken oder ihn an den Schultern packen und ihn anflehen möchte, einfach zu sagen, was er denkt. Dass Chris sich ständig wie jemand verhält, der er nicht ist, ist nicht einzigartig in seiner Geschichte – es ist die Not unserer Teenagerjahre, die in Wangs Regiehänden so absolut roh und natürlich zur Schau gestellt wird.