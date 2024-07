Metallicas zweites Album, Reite den Blitzfeiert sein 40-jähriges Jubiläum, nachdem es am 27. Juli 1984 veröffentlicht wurde. Die LP ist ein All-Time-Metal-Klassiker und laut Gitarrist Kirk Hammett hatte die Band den „brennenden Ehrgeiz“, das damals bestmögliche Album zu machen.

Reite den Blitz wurde dank herausragender Songs wie „Fade to Black“, „Creeping Death“, „For Whom the Bell Tolls“ und dem Titeltrack sechsmal mit Platin ausgezeichnet. Für viele Fans ist es genau wie sein Nachfolger, Meister der Puppenals bestes Album von Metallica.

Schwere Folgen traf Hammett, der kurz über Metallicas Denkweise sprach, als er in Reite den Blitzdas ein Jahr nach dem Debütalbum der Band erschien, Töte sie alle.

„Ich würde sagen, als wir aufnahmen (Reite den Blitz) lebten wir immer noch von der Hand in den Mund“, erinnert sich Hammett. „Wir hatten nicht viel. Keiner von uns hatte ein Auto oder ein Haus. Ich hatte vielleicht eine Gitarre, eigentlich sogar zwei. Aber plötzlich hatten wir diese Songs. Sie lagen uns sehr am Herzen.“

Das Album wurde mit Produzent Flemming Rasmussen in den Sweet Silence Studios in Kopenhagen, Dänemark, aufgenommen und stellt einen großen Schritt nach vorne dar im Vergleich zu dem Setup, das die Band für Töte sie alle.

„Als wir also anfingen, diese Songs aufzunehmen, waren wir zum ersten Mal in einem richtigen Studio“, erinnert sich Hammett. „Und deshalb wollten wir unbedingt, dass diese Songs klanglich und produktionstechnisch so gut wie möglich werden. Wir dachten also ständig: ‚Ist das das Beste, was wir hinbekommen? Ist das der beste Gitarrensound? Ist das das beste Spiel, das man machen kann? Wir müssen ein Album machen, das sich mit allem anderen da draußen messen kann!‘“