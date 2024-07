Tami Stronach (auch bekannt als Die unendliche Geschichte’s Childlike Empress) und ihr Ehemann, der Schauspieler und Produzent Greg Steinbruner, sprechen mit Kyle Meredith über ihren neuen Film Mann und Hexe: Der Tanz der tausend Schritte. Hören Sie sich den Durchlauf der beiden durch das neue Projekt oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen an.

Mann und Hexe: Der Tanz der tausend Schritte erzählt die Geschichte eines einsamen Ziegenhirten, der bei der Geburt verflucht wurde, und seiner Reise, um mit einer zurückgezogen lebenden Hexe zu verhandeln und den Fluch rückgängig zu machen. Bemerkenswerterweise ist der Film Stronachs erste Filmrolle seit ihrer ikonischen Rolle in „Die Hexe von gestern“ von 1984. Die unendliche Geschichte.

Stronach und Steinbruner gehen auf alle Einflüsse ein, die in den Film eingeflossen sind, von Labyrinth Zu Monty Python. Sie diskutieren auch, was Stronach an der Geschichte zurück in die Welt des Films brachte, und wie sie mit dem 40. Jahrestag von zusammenfällt Die unendliche Geschichte.

Hören Sie sich den Chat von Tami Stronach und Greg Steinbruner an über Mann und Hexe: Der Tanz der tausend Schritte, Die unendliche Geschichte, und mehr in der neuen Folge. Sie können das Interview auch auf YouTube unten ansehen. Bleiben Sie über alle aktuellen Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.