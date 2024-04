An einem bestimmten Punkt beim Zuschauen Conan O'Brien muss gehen, stellt sich die Frage: Ist Conan O'Brien buchstäblich der größte Mann der Welt? Objektiv gesehen kann das natürlich nicht stimmen, aber wenn man ihn dabei beobachtet, wie er zu einigen der entlegensten Punkte der Welt reist – Norwegen, Argentinien, Thailand und Irland –, ohne jemals seinen Gegenspieler zu treffen, fühlt es sich schon so an. Vielleicht ist dies seine wahre Suche, während er lokale Kulturen erkundet und sich mit Freunden und Fremden gleichermaßen auseinandersetzt: Jemanden zu entdecken, der seine Größe erreichen oder sogar übertreffen könnte. In den vier Folgen, die jetzt auf Max gestreamt werden, scheitert er.

Er scheint jedoch eine tolle Zeit auf seiner Welttournee zu haben, einer Fortsetzung der einmaligen Reise-Specials, die sich im Laufe seiner Jahrzehnte als Gastgeber organisch entwickelt haben Late Night mit Conan O'Brien und TBS Conan. (Leider war er nicht Gastgeber Die Tonight Show lange genug, um während seiner Amtszeit dort auf Tour zu gehen.) Wenn Sie Episoden von gesehen haben Conan ohne Grenzen, sollten Sie eine gute Vorstellung davon haben, was Sie hier erwartet. Das macht es nicht weniger unterhaltsam.

Der Kernhaken von Muss gehen ist, dass O'Brien den Podcast moderiert hat Conan O'Brien braucht einen Fan (ein Spin-off seines Kern-Podcasts Conan O'Brien braucht einen Freund) seit 2021 und spricht über Zoom mit Fans aus aller Welt. Daher geht es in jeder Episode darum, dass O'Brien und sein Team einige dieser Fans in ihren tatsächlichen Häusern besuchen, sodass sie als Ausgangspunkt für Conans Erkundungen dieser Länder dienen können.

Das Geniale an diesem Ansatz ist, dass die Art und Weise, wie ein Tourist ein neues Land erlebt, sich stark von der Art und Weise unterscheidet, wie ein Einheimischer es versteht. Und indem er vor Ort ist, nimmt Conan an unerwarteten Aktivitäten teil, wie etwa der Aufnahme von Backing-Vocals für das neue Lied seines norwegischen Fans oder dem Betreten von Innenräumen Klettern in Thailand. Selbst mit der klaren Vorahnung, dass O'Brien sie besuchen kommt, scheinen die Fans von seiner Anwesenheit wirklich beeindruckt zu sein … zunächst. Und sobald er anfängt, wie die Fab Five in den ersten zehn Minuten eines Jahres durch ihre Häuser zu rennen Queeres Auge Folge, sie lockern sich sehr.

Keine Interaktion gleicht der anderen, eine Hommage an die Besetzungsvielfalt der Serie, und selbst wenn zwischen ihm und jemandem „keine Chemie“ herrscht (wie er wörtlich über einen der Fans sagt, die er unterwegs trifft), bringt er die Komik ganz einfach in Schwung um sie herum den Clown spielen, sich zur Zielscheibe des Witzes machen – und niemals zulassen, dass die Energie nachlässt.

Viele der Abenteuer der Serie sind relativ zurückhaltend – einer der unterhaltsamsten Abschnitte der Norwegen-Folge ist einfach Conan, der mit einem Strickkreis herumhängt und das Stricken und Linksstricken lernt, während die Frau neben ihm ihm buchstäblich Wein einflößt. Jedes enthält jedoch auch engagierte Skizzen, die im filmischen Stil an Robert Eggers‘ Werk erinnern. Der Leuchtturm oder Conan mit einem echten thailändischen Kickboxer in den Ring werfen. Das Conan-Team hat auch in eine Drohnenkamera investiert, und das tut es auch sehr aufgeregt, es zu verwenden.

Egal, ob er in Argentinien Fußball spielt oder auf der Grünen Insel sein irisches Erbe erkundet, jede Episode ist ein spielerisches, fesselndes Vergnügen. (Sogar die Crew hat Spaß; manchmal hört man sie im Hintergrund lachen.) Und das alles spricht für O'Briens Fähigkeit, nicht nur jeden Moment lustig zu finden, sondern auch mit anderen in Kontakt zu treten.

In seinem jüngsten, hervorragenden Auftritt am Heiße (Es ist nicht immer so, dass ein erfahrener Talkshow-Moderator ein verdammt guter Talkshow-Gast sein wird), brachte O'Brien die Idee voran, dass er in der Branche tätig ist, in der es darum geht, eine Show zu veranstalten – andere zu unterhalten hat für ihn höchste Priorität. Und wie die besten Kommunikatoren tat er dies sowohl mit seinen Worten als auch mit seinen Taten, indem er mit dem Gastgeber Sean Evans klar über sein Handwerk sprach und sich gleichzeitig in mehreren Dingen engagierte, einschließlich regelmäßiger Check-ins bei einem „Arzt“ am Set und im wahrsten Sinne des Wortes Soße auf sich.

Die Höhen und Tiefen von O'Briens Karriere waren episch, aber was bleibt, ist sein tiefes Engagement für diese Sache, und es vor Ort in Aktion zu sehen, mit einigen der härtesten Zuschauermengen, die man sich vorstellen kann, ist ein Beweis für sein enormes Talent Überreste. Und ein großer Faktor dabei ist, dass selbst wenn er den Idioten oder den Tyrannen spielt (manchmal beides gleichzeitig, wenn er den Bildschirm mit seinem alten Kumpel Jordan Schlansky teilt), alles in seiner tiefen Quelle der Menschlichkeit verwurzelt ist. Conan O'Brien braucht vielleicht Freunde und Fans – gut, dass ihm eine ganze Welt davon zur Verfügung steht.

Conan O'Brien muss gehen wird jetzt auf Max gestreamt. Zufälligerweise ist es auch sein Geburtstag – mehr erfahren Sie in seinen 15 besten Comedy-Stücken aller Zeiten.