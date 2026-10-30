Für alle, die immer noch davon überzeugt sind, dass die explosionsartige Popularität von Geese eine völlig abgedroschene Psy-Operation war und nicht das natürliche Nebenprodukt des heutigen digitalen Marketings in einer Kultur, die nach neuen Rettern des Rock’n’Roll hungert (und, wissen Sie, nach einem Album, das wirklich gut ist), möchte ich Heathers als analoge Studie anbieten. Das Soloprojekt von Heath Michael Thomas, einem 23-jährigen Jungen aus der kleinen Universitätsstadt Carbondale, Illinois, Heathers im Mittleren Westen, existierte bisher hauptsächlich als TikTok-Seite, auf der Thomas eine Konstellation verschiedener knalliger Coverversionen vorträgt: Big Star, Ween, Frost Children, Musik von ErdgebundenKings of Leon, Gram Parsons und natürlich Geese. Seine Seite hat ein paar respektable Tausend Follower, aber nichts Stratosphärisches. Dennoch ist sein Debütalbum, Eindrucksvollkommt jetzt über niemand anderen als Warner zu Ihnen. Anscheinend wurde seine Musik, nachdem er seine in Arbeit befindlichen Demos auf (ohne Titel) gepostet hatte, durch eine Art Mundpropaganda der Branche ein Jahr lang von A&Rs aus Indies und Majors weitergereicht, bevor er ihm schließlich einen Vertrag bei einem der großen Drei einbrachte, obwohl er im echten Leben kaum Anhänger hatte. Im Vergleich zu Geese, die jahrelang auf Tournee waren und Platten veröffentlichten, bevor sie schließlich Gold einbrachten, hat Heathers die Art von Branchenüberholspur eingeschlagen, die Verschwörungstheoretiker dazu bringt, ihre Pinnwände und Reißzwecken hervorzukramen.

Die Sache ist die: Als diese Titel zum ersten Mal ihren Weg in meinen Posteingang fanden, bevor ich auch nur ein Wort über diesen Kerl gehört hatte, war auch ich begeistert. Thomas hat eine erfrischend ruppige Vorliebe für Scuzz: Obwohl er ganz allein aufgenommen wurde, hat sein ausgelassener, Groove-lastiger Garagenrock eine vollmundige Zotteligkeit, die an kaputte Kassettendecks mit Cheap Trick und Rick Springfield erinnert, wie an Sheer Mag, dessen T. Rex-Verehrung genauso viel von der zusammengewürfelten Schule von Royal Trux entlehnt hat.Beschleuniger. Und wie Royal Trux, der nach Nirvanas Mainstream-Durchbruch den Sprung zu Virgin schaffte, habe ich das Gefühl, dass Thomas zufällig der richtige Typ zur richtigen Zeit ist (sein unordentlicher Haarschnitt und seine High-School-Kiffer-Typen könnten verständlicherweise jedem, der nach dem nächsten Cameron Winter sucht, den Kopf verdrehen). Während diese Art der klaren Trendverfolgung normalerweise der Fluch einer alternativen Kultur ist, die immer noch von Authentizität besessen ist – oder zumindest von deren Erscheinung –, bin ich persönlich ein bisschen erfreut, dass Majors es wieder einmal für lohnenswert halten, Geld auf zufällige Kinder zu werfen, die den Moment treffen, besonders wenn die Musik so locker und albern ist.