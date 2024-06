Kurz nachdem die Abschiedstour von Slayer im November 2019 zu Ende ging, war Gitarrist Kerry King entschlossen, mit einem neuen Projekt weiterzumachen. Doch eine weltweite Pandemie zwang ihn, diese Pläne zu verschieben, bis er Anfang dieses Jahres endlich sein gleichnamiges Outfit enthüllte.

Zusammen mit einer All-Star-Band bestehend aus Sänger Mark Osegueda (Death Angel), Gitarrist Phil Demmel (Machine Head), Bassist Kyle Sanders (Hellyeah) und Schlagzeuger Paul Bostaph (Slayer) veröffentlichte King im Februar die Single „Idle Hands“ und kündigte gleichzeitig das Album an. Aus der Hölle erhebe ich michdas am 17. Mai eintraf.

Holen Sie sich hier Kerry King-Tickets

Nach einem Live-Debüt bei einer Clubshow in Chicago und Auftritten bei den Festivals Welcome to Rockville und Sonic Temple startete Kings Band kürzlich eine Tournee durch Großbritannien und Europa. Sie werden in die USA zurückkehren, um Lamb of God und Mastodon auf einer Sommertour zu unterstützen (Tickets hier erhältlich).

Darüber hinaus wurde angekündigt, dass Slayer diesen Herbst für drei US-Festivalauftritte wieder zusammenkommen würden: Riot Fest, Louder Than Life und Aftershock.

Schwere Folgen Wir haben uns mit King getroffen, um über sein neues Projekt, seine Haltung zu organisierter Religion, was ihn in Rage bringt und seine Erwartungen zu sprechen, wenn er wieder mit Slayer auf der Bühne steht.

Lesen Sie unten unser Interview mit Kerry King und holen Sie sich das Album Aus der Hölle erhebe ich mich in verschiedenen Formaten hier.

So wie ich es verstehe, wollten Sie dieses Projekt kurz nach dem Ende der Slayer-Abschiedstournee Ende 2019 vorstellen, haben es aber aufgrund der Pandemie aufgeschoben. War es frustrierend, ein paar Jahre zu warten, bis es endlich auf die Beine gestellt wurde?

Natürlich war es frustrierend, aber der schwierigste Teil kam, als wir endlich aufgenommen hatten und dann im Grunde noch ein Jahr darauf lagen. Ich habe (zunächst) nicht viel Zeit verschwendet. Ich glaube, nach Slayers letzter Show habe ich wahrscheinlich drei Monate gechillt, bin dann aber gleich wieder losgelegt. Das war kurz vor der Pandemie. Also habe ich einfach damit gerechnet, dass alles wie immer weitergeht. Ich dachte, bis Ende (2020) hätte ich Musik rausgebracht und ich dachte, ich würde wieder auf Tour gehen, aber das ist offensichtlich nicht passiert.