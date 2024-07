Nach Jahren der Ungewissheit ist die Zukunft der X-Men auf der Leinwand etwas klarer. Die Charaktere, die Jack Kirby und Stan Lee 1963 erstmals schufen, wurden bisher aus dem Marvel Cinematic Universe ausgeschlossen, da Fox die Filmrechte an allen Mutanten von Marvel Comics besaß – jetzt, da Disney alles absorbiert hat, was Fox einst war, haben wir die lange versprochene Wiederbelebung der Zeichentrickserie. X-Men Serie, und Hugh Jackman kehrt erneut in die Rolle zurück, die ihn zum Star machte in Deadpool und Wolverine.

Aus der Sicht eines Fans ist das alles sehr aufregend, besonders als Kind der 90er, das Professor X und die handgezeichneten Abenteuer seiner lustigen Mutanten liebte. Es ist schwer, jüngeren Generationen zu vermitteln, wie es war, zu erfahren, dass Patrick Stewart Professor X in einer Live-Action spielen würde X-Men Film, aber das Wort „umwerfend“ könnte zutreffen: In den 1990er Jahren wurden Superheldenfilme definitiv zu einem Ding. Aber es war nicht nur möglich, einen gefeierten Schauspieler von Bühne und Film für diese Schlüsselrolle zu gewinnen, sondern auch einen Schauspieler, der Schicksal für die Rolle, der auf allen Fantasy-Casting-Listen ganz oben stand, deutete darauf hin, dass hier echtes Potenzial vorhanden war.

Seit dem Debüt im Jahr 2000 X-Mennur wenige Franchiseunternehmen haben die wild Qualitätsschwankungen dieser Filme, die ihre Rangfolge ebenso wild machen; die Konkurrenz am unteren Ende war fast genauso groß wie an der Spitze, was nicht allzu häufig vorkommt. (Eine kritische Betrachtung dieser Filme wird auch dadurch erschwert, dass die buchstäblich besten und schlechtesten Regisseure, die an diesen Filmen mitgearbeitet haben, in Hollywood derzeit aus einer Reihe von Gründen persona non grata sind.)

Also, laden wir Cerebro und legen los: Alle Live-Action-X-Adventures (jetzt inklusive Deadpool und Wolverine), mit viel Hugh Jackman und einer Menge mehr F-Bomben, als man erwarten würde. Ganz zu schweigen von den gelegentlich transzendenten Momenten, in denen die zentrale Metapher das Publikum berührt und eine echte Botschaft der Toleranz und Akzeptanz erklingt.

14. X-Men: The Last Stand (2006)

Laufzeit: 1 Std. 44 Min.

Direktor: Brett Ratner

X-Besetzung: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Famke Janssen, Anna Paquin, Kelsey Grammer, James Marsden, Rebecca Romijn, Shawn Ashmore, Aaron Stanford, Vinnie Jones, Patrick Stewart

Worum geht es hier? Die Dark Phoenix Saga (eine der kultigsten Geschichten aus der X-Men Comics) wird auf die dümmste Art und Weise zum Leben erweckt, die es gibt.

Mutant-MVP: Nutzen wir diese Stelle in der Rubrik, um etwas Nettes über den einen zu sagen X-Men Film, über den es nichts Nettes zu sagen gibt – die Schlüsselzutat für den X-Men Der Erfolg der Filme war von Anfang an Hugh Jackman als Wolverine. Und hier tut Jackman sein Bestes, um die emotionale Last eines beliebten Mitglieds der X-Men zu tragen, das zu einer entfesselten Kraft der Zerstörung wird, während er Wolverines schroffer, aber zärtlicher Seele treu bleibt. (Anmerkung: Weil Jackmans Wolverine diesen Platz in jeder anderen zutreffenden Kategorie einnehmen könnte – sogar X-Men: Erste Klasse! – wir werden ihn von nun an einfach von allen weiteren Überlegungen ausschließen.)

Lobende Erwähnung verdient auch Kelsey Grammers Debüt als Hank McCoy/Beast. Frasier Crane selbst ist eine weitere Fantasy-Casting-Idee, die sich tatsächlich auszahlt.

Urteil: Es gibt so viele Probleme mit diesem Film, X-Men Film, der auf einem lebenden Internetkommentar basiert, in dem es darum geht, dass die X-Men zu aufgeweckt sind. Okay, er wurde tatsächlich von Brett Ratner gemacht, aber das ist dasselbe – es stellt sich heraus, dass man, wenn man ein echter Abschaum von Mensch ist, vielleicht Schwierigkeiten hat, sich mit einer Geschichte zu identifizieren, die auf einer Metapher darüber aufbaut, wie es ist, sich von der Gesellschaft geächtet zu fühlen. (Vielleicht Brett Ratner würde mit dem Material heute besser zurechtkommen. Aber zumindest Elliot Page zuliebe sollte man ihm diese Chance nie geben.)

Es geht nicht nur um die Behandlung der Dark Phoenix-Geschichte oder die Tatsache, dass jeder Dialog eines einzelnen Charakters einen Hinweis auf seine Kräfte enthalten muss. In intelligenteren/differenzierteren Händen wäre die Erforschung der Idee einer „Mutantenheilung“ und wie sie einen Riss in der Mutantengemeinschaft verursachen könnte, faszinierendes Genre-Storytelling, genau die Art von Sache, die großartig ist X-Men Comics haben es in der Vergangenheit getan. Brett Ratners Hände sind leider weder nuanciert noch klug, und die Metapher wird stellenweise gequält, dumm und beleidigend. Im Ernst, dieser Film ist nicht nur der schlechteste X-Men Der Film ist ein starker Anwärter auf den Titel eines der schlechtesten Filme aller Zeiten, Punkt. Was für eine Blamage.