Der neueste Trailer zum kommenden Film von Lady Gaga und Joaquin Phoenix Joker: Folie à Deux erschien Anfang dieser Woche und gab uns einen aktuellen Einblick in die Darstellungen der beiden als Harley Quinn und Joker. Jetzt in einem neuen Interview mit Reichverriet der Regisseur des Films, Todd Phillips, dass Gagas Charakter teilweise von den Anhängern von Charles Manson inspiriert ist.

Zu Gagas einzigartigem Ansatz, Quinn zum Leben zu erwecken, erklärte Philips: „Obwohl es einige Dinge an ihr gibt, die den Leuten bekannt vorkommen, ist es in Wirklichkeit Gagas eigene Interpretation und die von Scott (Silver, Co-Autor) und mir.“

Weiter verglich er Quinns Hingabe zum Joker mit der Hingabe der Manson-Familie zu ihrem Anführer. „Sie wurde zu dem, was Mansons Mädchen anbelangte, die ihn vergötterten“, sagte Philips. „Manchmal haben diese (inhaftierten Mörder) Leute, die zu ihnen aufschauen. Es gibt Dinge über Harley im Film, die aus den Comics stammen, aber wir haben sie genommen und so geformt, wie wir sie haben wollten.“

Anderswo in der Reich In der Geschichte erklärte Gaga – die sich am Set dafür entschied, mit dem Namen der Figur, Lee, angesprochen zu werden – selbst, wie sie ihre Gesangstechniken veränderte, um besser in die Figur zu passen. „Die Leute kennen mich unter meinem Bühnennamen, Lady Gaga, richtig?“, sagte sie. „Das bin ich als diese Darstellerin, aber darum geht es in diesem Film nicht; ich spiele eine Figur. Also habe ich viel an meiner Art zu singen gearbeitet, damit es von Lee kommt und nicht von mir als Darstellerin.“

Er wurde zu einem unserer am meisten erwarteten Filme des Jahres 2024 gekürt. Joker: Folie à Deux soll am 4. Oktober Premiere feiern. Es ist die Fortsetzung von 2019 Jokerder neue Film wird ein Jukebox-Musical mit Songs wie „That’s Entertainment!“