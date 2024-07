Prime Videos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bot in der ersten Staffel einige bemerkenswerte Wendungen. Die größte Überraschung der Prequel-Serie war jedoch die Enthüllung, dass Halbrand (Charlie Vickers), der attraktive Mensch, mit dem Galadriel (Morfydd Clark) rumhing, in Wirklichkeit der werdende Sauron war – der zukünftige Dunkle Herrscher/riesige flammende Augapfel, der versucht, den guten Leuten von Mittelerde Dunkelheit zu bringen. Und es ist Saurons Streben nach mehr Macht, das über dem neuen Trailer zur zweiten Staffel schwebt, der diese Woche auf der San Diego Comic-Con Premiere feiert. Sehen Sie ihn sich unten an.

In diesem neuen Trailer stehen die titelgebenden Ringe im Mittelpunkt, wobei die Elfenführung verständlicherweise ein wenig besorgt ist über die Auswirkungen, die diese Ringe auf die Seelen derer haben könnten, die sie tragen, ganz zu schweigen von den Machtverhältnissen in Mittelerde und den Seelen derer, die sie tragen. Der neue Trailer in epischer Länge hilft auch dabei, die Rückkehr anderer Charaktere anzukündigen, darunter jedermanns Liebling Harfoot Nori (Markella Kavenagh), die einen sehr langen Weg zurückgelegt hat, um ihrem Freund The Stranger, gespielt von Daniel Weyman (der vielleicht irgendwann der beliebte Gandalf der Graue wird), zu helfen.

Ein rein weibliches Regieteam bestehend aus Charlotte Brändström, Sanaa Hamri und Louise Hooper wird bei den acht Episoden der zweiten Staffel hinter der Kamera stehen. Schauspieler wie Ben Daniels, Ciarán Hinds und Rory Kinnear wurden der Besetzung für die neue Staffel in noch nicht genannten Rollen hinzugefügt, neben den wiederkehrenden Besetzungsmitgliedern Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Daniel Weyman, Benjamin Walker, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark und Ismael Cruz Córdova.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 startet am Donnerstag, den 29. August, auf Prime Video. Sehen Sie sich den Trailer unten an, und falls Sie eine Erinnerung brauchen: Hier erfahren Sie, was die Autoren der Serie mit dem Ausgangsmaterial machen können und was nicht. Außerdem erfahren Sie hier, was wir über das bevorstehende Gollum-Spinoff wissen, das sich derzeit in der Entwicklung befindet und bei dem Andy Serkis die Hauptrolle spielen und Regie führen wird.