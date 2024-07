Jeremy Allen White kommt seinem Treffen mit Bruce Springsteen immer näher, um sich auf seine Hauptrolle in dem kommenden Biopic vorzubereiten Erlöse mich aus dem Nichts. In einem Interview auf dem roten Teppich mit VielfaltWhite gab bekannt, dass er mit The Boss getextet habe und hofft, ihn nach dem bevorstehenden Konzert des Künstlers in London zu treffen.

Sprechen mit VielfaltWhite sagte, er habe mit Springsteen „Textnachrichten und E-Mails geschrieben“, und dieser schreibe natürlich „wie ein Boss“. Der Schauspieler fügte hinzu, er freue sich „wirklich“ darauf, Springsteen am Samstag (27. Juli) im Londoner Wembley-Stadion auftreten zu sehen.

Holen Sie sich hier Bruce Springsteen-Tickets

Letzten Monat sagte White, er „werde versuchen“, im Film selbst zu singen, räumte aber ein, dass er noch nicht ganz bereit sei, Springsteen persönlich zu treffen.

„Ich versuche, meinen eigenen Prozess zu durchlaufen, bevor ich den Mann treffe“, sagte er damals. „Ich möchte versuchen, ein Verständnis zu entwickeln, damit ich, wenn ich ihn treffe, irgendwo in mir ein bisschen Selbstvertrauen habe, um da zu stehen.“ Nun scheint es Der Bär Stern ist fertig.

Erlöse mich aus dem Nichts stammt vom Autor und Regisseur Scott Cooper (Verrücktes Herz). Es wird die Entstehung von Springsteens bahnbrechendem Album dokumentieren, Nebraskaund basiert auf Warren Zanes‘ Biografie aus dem Jahr 2023. Erlöse mich von nirgendwo: Die Entstehung von Bruce Springsteens „Nebraska“. Derzeit gibt es noch keinen Veröffentlichungstermin für den Film.

White erhielt kürzlich eine Emmy-Nominierung als bester Schauspieler in einer Comedyserie für seine Rolle in Der Bär. Lesen Sie unsere Rezension zu Staffel 3 und holen Sie alle Folgen auf Hulu nach (hier abonnieren).

Nach der Show in London kehrt Springsteen im August nach Nordamerika zurück. Tickets gibt es hier.