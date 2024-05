Morgan Spurlock, der für den Oscar nominierte Dokumentarfilmer, ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Spurlock ist vielleicht am besten bekannt für seinen Film von 2004 Super Size Me in dem er 30 Tage lang ausschließlich McDonald's-Essen aß. Der Dokumentarfilm wurde für einen Oscar nominiert und gewann den Preis für das beste Dokumentarfilmdrehbuch der Writers Guild of America. Er spielte an den Kinokassen über 20 Millionen Dollar ein und ist damit einer der kommerziell erfolgreichsten Dokumentarfilme aller Zeiten.

Spurlock begann seine Karriere zunächst als Dramatiker, nachdem er die Tisch School of the Arts der New York University besucht hatte. Bevor er Regie führte Super Size Me 2004 kreierte er die Dare-Show Ich wette du wirstdie zunächst als Webserie begann und dann von MTV aufgegriffen wurde.

Der Erfolg von Super Size Me führte Spurlock zu einem der gefragtesten Dokumentarfilmer Hollywoods. In den folgenden Jahren leitete er ein 20-jähriges Jubiläums-Special für Die Simpsonsführte Regie bei einem Dokumentarfilm von One Direction und arbeitete mit Alex Gibney, Seth Gordon und Eugene Jarecki an Freakonomics: Der Film. Er moderierte auch zwei seiner eigenen Fernsehserien: FX's 30 Tage und CNNs Morgan Spurlock – Inside Man.

Zu Spurlocks weiteren abendfüllenden Dokumentarfilmen gehörten Wo auf der Welt ist Osama Bin Laden?in dem er versuchte, den ehemaligen Al-Qaida-Anführer zu finden; POM Wonderful präsentiert: Der beste Film aller Zeitenein Dokumentarfilm über Produktplatzierung, den er durch Produktplatzierung finanzierte; und Comic-Con Episode IV: Die Hoffnung eines Fansein Film über die San Diego Comic-Con.

Im Jahr 2017 geriet Spurlocks Karriere in erhebliche Schwierigkeiten, als er zugab, in der Vergangenheit sexuell übergriffig gewesen zu sein.