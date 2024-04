No Doubt trafen sich am Samstagabend zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt im Coachella wieder. Die Ska-Legenden spielten ein 16 Songs umfassendes Set, das einen Überraschungsauftritt von Olivia Rodrigo und ein Cover von „One Step Beyond“ von Madness beinhaltete.

Rodrgio, der kürzlich Gwen Stefani von No Doubt als „das Paradebeispiel“ einer „wahren Künstlerin“ bezeichnete, trat der Band für „Bathwater“ bei.

An anderer Stelle des Sets spielte No Doubt Hits wie „Hella Good“, „Don't Speak“, „Spiderwebs“ und „Just a Girl“ sowie ihre Coverversionen von „One Step Beyond“ von Madness und „It's My“ von Talk Talk Leben.“ Stefani widmete auch ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale eine Aufführung von „Simple Kind Of Life“.

Sehen Sie sich Videos des Auftritts an und sehen Sie sich unten die vollständige Setlist an.

No Doubt kündigten ihr Wiedersehen erstmals im vergangenen Januar an, ihre Coachella-Buchung wurde später am selben Tag bekannt gegeben. Ihre Buchung macht Sinn, wenn man Coachellas Affinität zu Wiedervereinigungen bedenkt (das Festival buchte dieses Jahr auch ein wiedervereinigtes Sublime und versuchte, eine Wiedervereinigung der Talking Heads auszuhandeln).

Über Coachella hinaus ist es jedoch unwahrscheinlich, dass No Doubt noch viel mehr auf Tour gehen wird. Im Januar wurde berichtet, dass Fans „keine große No Doubt-Tour erwarten“ sollten, da dies im Widerspruch zu Gwen Stefanis Plänen stehen würde, ihre Soloarbeit bis zum Ende des Jahres 2024 zu promoten. Weitere Informationen zu Stefanis Konzerten finden Sie in ihren bevorstehenden Terminen und Tickets hier kaufen.

Olivia fickt Rodrigo ohne Zweifel?!? Das ist alles!!! pic.twitter.com/kjIbRoc5NJ — Melissa Enchanted (@MelissaEnchant) 14. April 2024

Ich bin voller Ehrfurcht vor dem Auftritt von No Doubt gestern Abend beim Coachella. Sie klangen großartig. Habe mein absolutes Lieblingslied gespielt. Brachte Olivia heraus. Habe sogar einige Tracks vor Tragic Kingdom gemacht. Auch, @Gwen Stefani Ich habe auf der Coachella-Bühne mehr Energie als nach dem Treppensteigen. pic.twitter.com/gLwKuQkMWU — Jeff Michael 🍉 (@ZeoVGM) 15. April 2024

No Doubt 2024 Coachella-Setlist:

Mega gut

Drücken und schieben

Sonntag Morgen

Ex Freundin

Es ist mein Leben (Talk Talk-Cover)

Different People (erstmals seit 2009)

Total Hate '95 (erstmals seit 2012)

Badewasser (mit Olivia Rodrigo)

One Step Beyond (Madness-Cover)

Unter allem

Jetzt glücklich?

Neu

Nur ein Mädchen

Sprich nicht

Spinnennetze