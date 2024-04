Als Pam Grier das herausfand Sie: Der Schrecken Als der Schöpfer Little Marvin daran interessiert war, mit ihr für eine Rolle zu sprechen, war sie nervös. „Ich wollte nicht alle meine Gefühle auf den Tisch legen, um zerquetscht, zugeschlagen und ausgefranst zu werden“, erzählt sie Folge. „Ich habe Angstanfälle.“

Sie sagt jedoch, Marvin habe sie mit „sein Gespräch über Handwerk, Können und Leidenschaft angezogen. Ich mag Horror, so wie er Horror mag, und davon gibt es nicht genug.“

Griers Karriere war faszinierend, angefangen bei ihrer Arbeit an B-Movies von Roger Corman, bevor sie als Blaxploitation-Heldin zu einer Leinwandikone wurde Foxy Brown Und Coffy. Und seitdem hat sie kontinuierlich in Film und Fernsehen gearbeitet, mit einer späten Renaissance ihrer Karriere dank Quentin Tarantino Jackie Brown was ihr einen großen Aufschwung gibt und hochkarätige Rollen in Das L-Wort Und Das sind wir halte das am Laufen.

Grier hat viel mit beiden Medien gearbeitet und ist der Meinung, dass es keinen Unterschied zwischen Film und Fernsehen gibt, „wenn es um die schauspielerische Kunst der Emotionen geht.“ Der Fernsehbildschirm ist nur kleiner und die Filmleinwand größer, und man nimmt sich etwas mehr Zeit.“

Grier bemerkt: „Wenn ich die Arbeit erledige, werden wir unter dem Budget bleiben, weil ich es richtig machen werde. So betrachte ich meine Arbeit – wie im Theater gibt es keine Take Two. Ich lebe es als Take One. Das ist es. Wenn du zwei mit einer anderen Haar- oder Lippenstiftfarbe nehmen möchtest, was auch immer, ist das in Ordnung, denn es wird immer noch eins sein.“

In der zweiten Staffel seiner Prime Video-Anthologiereihe IhnenGrier spielt Athena, die Mutter eines LAPD-Detektivs, der versucht, einen grausamen Mord aufzuklären. Grier sagt, Marvin habe ihr „diese unglaubliche Geschichte nicht nur über politische Diskurse, psychologisch-medizinische Probleme und Paranormales“ vorgestellt. Es ist wie: Wow, das ist eine Menge.“ Denn Athena hat nicht nur ihre eigenen Geheimnisse, sondern die Staffel spielt auch vor dem Hintergrund von Los Angeles im Jahr 1991 – einer wirklich chaotischen Zeit nach dem Angriff auf Rodney King und dem anschließenden Gerichtsverfahren.

„Ich finde das alles erfrischend. Es ist keine Ableitung. Es wird nicht kopiert. „Es ist alles original“, sagt sie. „Ich erwarte, dass Little Marvin noch gefährlichere Ecken erforscht, an die er uns führen wird – er ist so selbstbewusst und wir glauben an ihn. Und nachdem er das gesehen hatte, ging er Risiken ein, die viele nicht eingehen würden, sei es wegen des Budgets oder des Geldes, des Drehbuchs, der Zeit oder einfach nur des Selbstvertrauens. Er hat uns dorthin mitgenommen, und ich bin sehr stolz, mit ihm an diesem Stück zusammengearbeitet zu haben.“