Sacha Baron Cohen und Isla Fisher haben ihre Entscheidung bekannt gegeben, sich nach 13 Jahren Ehe scheiden zu lassen.

Cohen, 52, und Fisher, 48, gaben die Nachricht am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung in den sozialen Medien bekannt: „Nach einem langen Tennismatch über zwanzig Jahre legen wir endlich unsere Schläger ab. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam die Auflösung unserer Ehe beantragt.“

„Wir haben unserer Privatsphäre immer Priorität eingeräumt und diese Änderung stillschweigend durchgearbeitet“, fügten sie hinzu. „Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektieren.“

Cohen und Fisher begannen ihre Beziehung im Jahr 2001 und verlobten sich 2004. Vor ihrer Hochzeit im Jahr 2010 konvertierte Fisher zum Judentum, Cohens Religion. Sie teilen sich drei Kinder.

Im Jahr 2016 traten Cohen und Fisher gemeinsam im Film auf Die Brüder Grimsby. Über die Erfahrung sagte Fisher: „Er ist so ein Perfektionist. Er wird alles tun, um den bestmöglichen Witz in den Film zu bringen, also war es definitiv inspirierend.“ Bis heute ist es das einzige Leinwandprojekt, an dem die beiden zusammengearbeitet haben.