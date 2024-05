Süd Park hat einen ersten Clip seines neuen Specials veröffentlicht, South Park: Das Ende der Fettleibigkeitund es parodiert eine wichtige Szene aus dem Vampirfilm von 1987 Die verlorenen Jungs.

In dem Clip besucht Randy Marsh eine Party mit mehreren Frauen mittleren Alters, die alle das Abnehmmittel Ozempic nehmen. Randy bringt etwas Gras mit, um die Party am Laufen zu halten, aber eine der Frauen bietet Randy stattdessen eine Ozempic-Injektion an. Nach einigen Rufen von „Randy! Randy! Randy!“ nimmt er die Injektion und fällt in eine euphorische Trance, während Verlorene Jungen Im Hintergrund läuft das Thema „Cry Little Sister“.

Der Clip imitiert die Verlorene Jungen Szene, in der der Protagonist Michael eine Flasche Blut trinkt und in die Vampirbande aufgenommen wird, bis hin zum Flüstern der Menge „Randy… Randy…“ am Ende der Sequenz. Währenddessen in der Das Ende der Fettleibigkeit Am nächsten Tag wacht Randy schockiert auf, weil er sich nach einer Nacht mit „harten Drogen“ wie neugeboren fühlt und – wenig überraschend – seinen Appetit verloren hat. Sehen Sie sich den Clip unten an.

South Park: Das Ende der Fettleibigkeit ist heute auf Paramount+ erschienen und ist Teil des 14-jährigen Special-Deals von Trey Parker und Matt Stone mit ViacomCBS. Der Logline des Specials lautet: „In Das Ende der Fettleibigkeit, Die Einführung neuer Medikamente zur Gewichtsabnahme hat enorme Auswirkungen auf alle in South Park. Als Cartman der Zugang zu dem lebensverändernden Medikament verwehrt wird, treten die Kinder in Aktion.“ Das Ende der Fettleibigkeit folgt dem vorherigen Süd Park Spezial von Parker und Stone, South Park (Nicht für Kinder geeignet).

Wenn ein bisschen Verlorene Jungen Nostalgie weckt Freude, ein neues Verlorene Jungen Das Musical befindet sich derzeit in der Entwicklung.