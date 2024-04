Steve Carell hat sich der neuen Comedy-Serie von Netflix angeschlossen Die vier Jahreszeiten gegenüber Tina Fey. Es wird ein Wiedersehen für die beiden Schauspieler sein, nachdem sie 2010 in der romantischen Komödie mitgespielt hatten Date-Nacht zusammen.

Basierend auf dem gleichnamigen Film von 1981, Die vier Jahreszeiten wird Feys erste Hauptrolle seither sein 30 Rockderen Sieben-Staffeln-Lauf im Jahr 2013 endete, und ihre erste Originalshow für Netflix seit der Premiere von Unzerbrechliche Kimmy Schmidt im Jahr 2015.

Die vier Jahreszeiten hat einen ersten Auftrag für acht Folgen erhalten, die Produktion soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Serie wurde von Fey gemeinsam mit Kollegen erstellt 30 Rock Autoren Lang Fisher und Tracey Wigfield.

Das Original Vier Jahreszeiten Der Film wurde von Alan Alda in seinem Regiedebüt geschrieben und inszeniert. Darin waren Alda, Carol Burnett, Rita Moreno, Sandy Dennis und Len Cariou zu sehen. Die Geschichte handelt von drei Paaren mittleren Alters aus New York City, die jede Saison gemeinsam Urlaub machen. Als sich jedoch ein Ehemann wegen einer viel jüngeren Frau von seiner Frau scheiden lässt, gerät das Sextett aus den Fugen. Der Titel leitet sich von der Vivaldi-Suite ab Die vier Jahreszeitendas als Filmmusik diente.

Die kommende Netflix-Adaption wird von Fey, Fisher und Wigfield sowie von David Miner, Eric Gurian und Feys Ehemann und häufigem Mitarbeiter Jeff Richmond als ausführender Produzent übernommen. Alda und Marissa Bregman, deren Vater Martin den Originalfilm produzierte, werden die Serie ebenfalls produzieren.

Feys Schauspielrollen seitdem 30 Rock waren begrenzt, aber sie erschien im letzten Herbst Ein Spuk in Venedig und als Gaststar in drei Staffeln von Hulus Krimikomödie Nur Morde im Gebäude. Als nächstes wird sie in der kommenden Kinoadaption des Films zu sehen sein Mittlere Mädchen Musical, das diesen Freitag, den 12. Januar, in die Kinos kommen soll.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde mit der Nachricht aktualisiert, dass Steve Carell der Besetzung beitritt.