Crate Digging ist ein wiederkehrendes Feature, das tief in die Musikgeschichte eintaucht und Alben aufstöbert, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe sprechen Joey und Kelsey, das frisch verlobte letzte Paar des Bachelor, zehn Alben durch, um die perfekte Liebesgeschichte zu vertonen.

Das vollständige Interview mit Joey und Kelsey ist auch als Folge des Consequence UNCUT-Podcasts verfügbar. Hören Sie unten oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Um ein perfekt dramatisches Finale zu schaffen, Der Junggeselle erfordert, dass jedes Jahr einige Geheimnisse streng geheim gehalten werden. Das letzte Paar dieser Staffel, Joey und Kelsey, ist nun schon seit Monaten zusammen, wurde aber erst nach dem Ende des 28. Teils der Serie öffentlich.

Vor dieser Woche mussten die beiden besonders verschlossen bleiben, aber sie fanden Trost in Songs wie „Dress“ von Taylor Swift. „‘Unser geheimer Moment in einem überfüllten Raum/ Sie haben keine Ahnung von mir und dir;‘ Genau so fühle ich mich, wenn Joey und ich Blickkontakt haben“, sagt Kelsey. „Es sind all diese anderen Frauen hier, aber in diesem Moment fühlt es sich einfach wie wir an.“

„Immer wenn ich Kelsey vermisste, sagte ich zu einem der Produzenten: ‚Spiel das Lied jetzt‘“, bestätigt Joey. Es wurde für die beiden zu einem Geheimcode, während sie sich durch das unvermeidliche Dating-Drama auf ABC zurechtfanden.

Jetzt, da sie verlobt sind, haben Joey und Kelsey beschlossen, einige ihrer Lieblingsalben zusammenzufassen, die sie an die Liebe denken lassen, wobei es sich vor allem um Alben handelt, die sie aneinander denken lassen.

„Ich habe Joey viel Musik gezeigt; Ich bin mir nicht sicher, ob ihm alles gefällt, aber wir haben Überschneidungen bei Pop und Country“, erzählt Kelsey. Joey fügt hinzu: „Wir mögen beide alternative Musik und Musik im Singer-Songwriter-Stil, aber Country ist für mich in letzter Zeit sehr beliebt.“

Lesen Sie unten alle Tipps des Paares oder hören Sie sich oben den vollständigen Podcast-Chat an.