Für IM of Monsta X ist es immer das Ziel, seine Musik für sich selbst sprechen zu lassen. „Wenn jemand eine Kunstausstellung besucht, sollte er spüren, was er will“, bemerkt er im Gespräch Folge über Zoom.

Der Songwriter, Sänger und Rapper hat im Laufe seiner Zeit bei Monsta Seine neueste Einzelveröffentlichung ist eine EP mit dem Titel Aus dem Takt. Während IM im Gespräch stets höflich und herzlich ist, gelingt es ihm in seiner Musik, eine geheimnisvollere Persönlichkeit anzunehmen.

Der Fokustrack des Projekts ist „LURE“, eine sanfte und verführerische Nummer mit Gitarre im Bossa-Nova-Stil und verspielten Bläserakzenten. Das filmische Musikvideo zeigt ihn in einer Art Zeitschleife gefangen, während er versucht, das Objekt seiner Zuneigung für sich zu gewinnen.

Aus dem Takt folgt 2023 Overdrive, eine ähnlich stimmungsvolle EP, die von noch mehr Angst geprägt ist als das diesjährige Projekt. „Damals habe ich versucht, mich zurückzuhalten, aber jetzt fühle ich mich entspannt und wohl“, erklärt er. „Diese Tracks sind auf sehr natürliche Weise entstanden.“

Er bezeichnet „MMI“ als unvergesslich für die Aufnahme und merkt an, dass dieser Song einen Einblick in seinen Prozess bietet. „Immer wenn ich Musik mache, denke ich darüber nach, wie ich meine Energie und Emotionen einsetzen muss, und als ich an diesem Song arbeitete, hatte ich das Gefühl, dass meine Kräfte fast aufgebraucht waren“, erinnert er sich.

IM tritt seit 2015 mit Monsta X auf und er und seine Bandkollegen durchlaufen derzeit den Militärdienst. Vier seiner Teamkollegen sind gerade mitten im Dienst, aber der Älteste, Shownu, hat seine Zeit bereits abgeleistet – was bedeutet, dass er bereit war, sich das neue Projekt des Jüngsten von Monsta X anzuhören. „Es ist nicht so, dass seine Reaktion besonders fröhlich war oder so, aber er sagte, dass er es liebt“, sagt IM lachend. „Und ich glaube ihm.“

„Wenn ich bei Monsta X arbeite, haben alle Mitglieder unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten“, fährt er fort. „Es ist, als würde man die Puzzleteile zusammensetzen … Aber wenn ich meine eigene Musik mache, sind es nur ich, ich selbst und ich.“ Während er hart daran arbeitet, spezifische Spoiler für das, was vor ihm liegt, zu vermeiden, teilt er mit, dass er sehr gespannt auf den Rest des Jahres 2024 ist. „Ich plane viele Dinge, die ich nicht im Detail sagen kann, aber ich hoffe, dass es eine Gelegenheit gibt, uns kennenzulernen.“ Fans auf der ganzen Welt“, sagt er mit einem geheimnisvollen Lächeln.

Der Tag, an dem wir sprechen, ein paar Wochen vor der Veröffentlichung von Aus dem TaktEr ist schon gespannt, wie die Fans (bekannt als MONBEBE) auf das Album reagieren werden. „Es ist schwer, ein Lieblingslied auszuwählen, weil sie alle wie meine Babys sind, und wenn ich nur eines auswähle, werden die anderen Babys traurig sein“, erklärt er. „‚LURE‘ ist der Leadtrack…“, beginnt er, bevor er sich wieder fängt. „Nein, sie sind alle meine Favoriten.“

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „LURE“ an.

Neues Interview mit TXT

Songaufnahme der Woche:

