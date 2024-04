Julia Garner geht an Bord von Marvel's Der Fantastischen Vierder sich Berichten zufolge verpflichtet hat, den Silver Surfer zu spielen.

Laut Deadline der Emmy-Gewinner Ozark Der Schauspieler wird eine Shalla-Bal-Version der klassischen kosmischen Comicfigur darstellen. In den ursprünglichen Marvel-Geschichten ist Shalla-Bal die Geliebte von Norrin Radd. Als der planetenfressende Galactus droht, ihre Heimat Zenn-La zu verschlingen, bietet Radd seine Knechtschaft als Herold von Galactus an und wird zum Silver Surfer im Austausch dafür, dass er seine Welt – und seine Geliebte – rettet.

Es gibt zwar Geschichten, in denen Silver Surfer seine kosmische Macht mit Shalla-Bal teilt, aber sie trägt nie den Titel oder das Aussehen eines Silver Surfers. Zumindest nicht in der Hauptzeitleiste von Marvel; Fans werden sich an die Alternative-Reality-Serie erinnern Erde-Xwo sowohl Radd als auch Shalla-Bal den Namen, das Aussehen und die Kräfte von Silver Surfer teilen.

Unabhängig davon scheint Shalla-Bal derjenige zu sein, der in Silber durch die Lüfte surft Die fantastischen Vier, und es wird Garner im Mo-Cap-Anzug sein. (Marvel hat sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht zur Besetzung geäußert.) Sie schließt sich einer All-Star-Besetzung von Pedro Pascal als Reed Richards/Mr. an. Fantastisch, Vanessa Kirby als Sue Storm/Invisible Woman, Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm/The Thing und Fremde Dinge 4 Durchbruch: Joseph Quinn als Johnny Storm/Human Torch.

Matt Shakman, der die Leitung übernahm WandaVision für Disney+ wird nach einem Drehbuch von Josh Friedman, Jeff Kaplan und Ian Springer Regie führen. Mit einer geplanten Veröffentlichung am 25. Juli 2025 wird der Produktionsstart voraussichtlich in diesem Sommer erfolgen.

Silver Surfer war zuvor in Fox’s zu sehen Fantastic Four: Aufstieg des Silver Surfer im Jahr 2007. Der großartige Körperdarsteller Doug Jones übernahm die physische Rolle, während Laurence Fishburne die Stimme übernahm.