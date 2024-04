Als Spezialist für afro-inspirierte elektronische Musik sind die DJ-Sets von AMÉMÉ eine lebendige Hommage an seine westafrikanischen Wurzeln und bieten eine vielseitige und abwechslungsreiche musikalische Reise. Im Studio beweist er gleichermaßen Dynamik und Können, wobei Veröffentlichungen über sein Label One Tribe die Aufmerksamkeit von Branchengrößen wie Black Coffee auf sich ziehen.

Mit Titeln, die er bei angesehenen Labels wie Armada, Crosstown Rebels, Cercle und Abracadabra unterschrieben hat, hat AMÉMÉ seinen einzigartigen „AMÉMÉ House“-Sound auf renommierte Festivals wie Coachella, Tomorrowland, CRSSD, Lightning In A Bottle, Electric Forest und in legendäre Clubs gebracht Ibiza und festigt seine Präsenz in allen größeren Städten der Welt.

Jetzt ist er mit einer neuen Single, „Wild Animal“, zurück und schließt sich Defecteds brandneuem „One People“-Label an. Mit seiner pulsierenden Basslinie und der zum Nachdenken anregenden Erzählung treibt Sie der Track sofort auf die Tanzfläche, angetrieben von energiegeladenen Trommeln, die eine unwiderstehliche Mischung aus Afro-Tech und House-Vibes schaffen. Mit der Unterstützung einflussreicher Persönlichkeiten des Genres setzt AMÉMÉ mit seiner neuesten Veröffentlichung auf One People seinen Aufstieg fort und präsentiert die vielfältige Bandbreite des Labels im Afro-House-Spektrum. „Wild Animal“ sprüht in jedem Takt vor dem Geist Afrikas und verspricht, die Clubszene zu dominieren und als erhebendes Zeugnis der westafrikanischen Koryphäe zu dienen.

