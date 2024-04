Die moderne Renaissance-Frau Elaine Walker hat kürzlich ihr zeitloses Album „Four Momemtum“ wiederbelebt, das ihre Fans in Aufruhr versetzte und sie mit Vorfreude auf das, was sie als nächstes tun würde, zurückließ.

Wenn Sie es nicht kennen: Walkers Musik entzieht sich jeder Kategorisierung mit ihrem Retro-Future-Sound, der Elemente von Mars-Ambiente und funkiger Roller-Disco verbindet. Über die Musik hinaus ist sie eine Pionierin der mikrotonalen Musik, eine veröffentlichte Mathematikerin, Erfinderin der vertikalen Tastatur und Kampfkünstlerin mit dem schwarzen Gürtel, die zur von der NASA finanzierten Forschung über Menschen auf dem Mars beigetragen hat.

Jetzt ist sie mit einem neuen Album „No Terrestrial Road“ zurück, das einen faszinierenden Einblick in die Erforschung der Menschheit, des Weltraums und der Realität bietet, inspiriert von ihrer mathematischen Forschung über imaginäre Räume. Mit Titeln wie „Invaders“, „Eleven“ und „Don't Leave My Planet“ taucht Elaine in die spekulative Zukunft der Menschheit und ihre möglichen Begegnungen mit außerirdischem Leben ein. Musikalisch wagt sich No Terrestrial Road in unkonventionelle Gebiete vor und experimentiert mit verschiedenen gleichschwebenden Stimmungen und der einzigartigen Bohlen-Pierce-Skala. Tracks wie „Flow Field“ und „Matter Over Mind“ demonstrieren Elaines Fähigkeit, Retro- und innovative Sounds zu verbinden und laden Zuhörer ein, eine klangliche Reise zu erleben, die ihresgleichen sucht.

Überzeugen Sie sich unten selbst davon!