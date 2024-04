Die Tonhöhe: Tom Ripley (Andrew Scott) ist ein mittelmäßiger Betrüger im New York der 1960er Jahre, als er von den Eltern des Playboys und aufstrebenden Künstlers Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) für eine Mission rekrutiert wird: Die Eltern haben es satt, dass Dickie an den schönsten Orten von New York herumläuft Sie glauben, Tom sei ein Schulkamerad von Dickie und bitten ihn, ihren Sohn nach Hause zu bringen.

Stattdessen ist Tom, nachdem er Dickie und seine Freundin Marge (Dakota Fanning) kennengelernt hat, zu sehr in ihr schönes italienisches Leben verliebt, um es jemals loszulassen. Und leider wird er für mehr als eine Person in ihrem Umfeld alles tun, um es zu behalten.

Du bist nicht einmal hässlich: Steven Zaillian (Schindlers Liste, Der Ire) schreibt und inszeniert jede Episode dieser neuen Version von Patricia Highsmith Der talentierte Mr. Ripley, wodurch eine aufwändig gemachte limitierte Serie entstand, die nur einen großen Fehler aufweist: das Tempo. Viel von Ripley geht mit einer Geschwindigkeit weiter, die sich für entspannte, sonnendurchflutete italienische Nachmittage sehr authentisch anfühlt; Es ist eine Stimmung, die toll für den Urlaub ist, aber weniger toll, wenn man auf der Couch sitzt und darauf wartet, dass der Mord beginnt.

Die ersten beiden Episoden sind jedoch wahrscheinlich die schlimmsten Übeltäter, da es in Episode 3 deutlich aufwärts geht. Und schon von Anfang an ist die Serie gerecht wunderschön zu betrachten; Kameramann Robert Elswit, gefilmt in Hell-Dunkel-Schwarzweiß, lässt einem die Farben der italienischen Küste nie entgehen. Stattdessen bringen die starken weißen Flecken die glühende Hitze der Sonnenstrahlen auf die Leinwand, während Nachtszenen ein scharfes Film-Noir-Feeling vermitteln.

Die Aufmerksamkeit, die nicht nur der Kinematographie, sondern auch dem Produktionsdesign und den Kostümen gewidmet wird, ist mehr als ein oberflächliches Unterfangen – diese fast malerische Qualität spiegelt sich in der Kunsttheorie und -geschichte wider, die über die Episoden verstreut ist, einschließlich einiger faszinierender Details über den Maler Caravaggio aus dem 17. Jahrhundert. der bekanntermaßen im Hell-Dunkel-Stil arbeitete und mehr mit Tom Ripley gemeinsam hatte, als Sie vielleicht ahnen.

Lieber ein Fake-Jemand sein als ein echter Niemand: Viele gefeierte Schauspieler haben Tom Ripley in früheren Adaptionen gespielt, darunter Alain Delon, John Malkovich und ein Typ namens Matt … Damian? So ähnlich. Dennoch kann man sich eine perfektere Rolle für Andrew Scott kaum vorstellen – wenn man seine Arbeit als Moriarty bei der BBC bedenkt Sherlockes ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass er für diesen Job vorgesprochen hat Jahre.