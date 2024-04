Als Regisseurin Lana Wachowski in die Welt von zurückkehrte Die Matrix für 2021 Die Matrix-Auferstehungen, sie tat dies mit einem frechen, postmodernen Bewusstsein für die kulturellen Kräfte, die sie zu diesem Punkt führten. Der Film beginnt damit, dass Neo (Keanu Reeves) als Videospieldesigner namens Thomas Anderson, dessen Videospieltrilogie den Titel trägt, wieder vollständig in die Matrix eingebettet ist Die Matrix wird für eine neue Folge noch einmal wiederbelebt. Wie Thomas‘ „Geschäftspartner“ (Jonathan Groff) sagt:

„Ich weiß, dass du gesagt hast, die Geschichte sei für dich vorbei, aber das ist die Sache mit Geschichten. Sie enden nie wirklich, oder? Wir erzählen immer noch die gleichen Geschichten wie immer, nur mit anderen Namen, anderen Gesichtern, und ich muss sagen, ich bin irgendwie aufgeregt.“

Groffs Charakter entpuppt sich als eine Reinkarnation von Agent Smith, aber das macht seinen Standpunkt nicht weniger gültig – und macht den Film auch nicht weniger unterhaltsam: Am Ende von AuferstehungenNeo ist aus seinem digitalen Gefängnis entkommen und mit seiner wahren Liebe Trinity (Carrie-Anne Moss) wieder vereint, und die beiden machen sich auf den Weg, um „die Menschen daran zu erinnern, was ein freier Geist tun kann“.

Es ist das Happy End, das beiden Charakteren am Ende verwehrt bleibt Revolutionenund ein absolut vernünftiger Ort, um das Franchise ruhen zu lassen. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie die Dinge im 21. Jahrhundert funktionieren, in dem geistiges Eigentum Gott ist. Da kommt Drew Goddard ins Spiel, von dem Warner Bros. gerade angekündigt hat, dass er einen neuen Film schreiben und Regie führen wird Matrix Film, basierend auf „einer neuen Idee, von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Möglichkeit wäre, das fortzusetzen Matrix Welt“, sagte Jesse Ehrman, Produktionspräsident von Warner Bros. Motion Pictures, in einer Erklärung. Lana und Lilly Wachowski werden nicht beteiligt sein.

Die instinktive, reflexartige Reaktion auf diese Nachricht könnte verständlicherweise herzlich ausfallen Nein… außer dass Goddard möglicherweise wirklich der Richtige für diesen Job ist. Ich schreibe dies als eine jahrzehntelange Geschichte Matrix Fan (wie letzte Woche besprochen, als Jonah Krueger und ich über das 25-jährige Jubiläum des Originalfilms nachgedacht haben), und selbst wenn alle Details der Handlung unter Verschluss sind, spricht Goddards bisheriges Werk ziemlich deutlich über das Potenzial, das hier steckt.

Sein Lebenslauf ist wirklich faszinierend, angefangen mit seiner Ankunft am Buffy, die Vampirschlächterin 2002 wurde er zum Autorenteam ernannt und lieferte einige der besten Drehbücher der letzten Staffel, bevor er sich dem Schreiben widmete Engel Und Verloren. (Buffy war eine Show, die ihre Fans darin schulte, auf den Autor der Episode zu achten, was bedeutete, dass er in bestimmten Kreisen sofort ein Star war, als er mit „Conversations With Dead People“, an dem Jane Espenson mitschrieb, sein Debüt gab. )