Das Neue Schlumpf Der Film unter der Regie von Chris Miller und ja mit Rihanna als Smurfette bringt viele Kinder am kommenden Wochenende in die Kinos. Es ist ein heller, musikgefüllter Romp mit den entzückenden Charakteren des belgischen Künstlers Peyo, das in den 1980er Jahren dank der beliebten Animationsserie zu einem globalen Phänomen wurde.

Ihr Abenteuer von 2025 ist der sechste Film mit dem Blau. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ihre Spezies genannt werden könnte, obwohl es jemand ist, der definitiv die Cartoons als Kind gesehen hat. Trotzdem setzte ich mich für dieses animierte Abenteuer zusammen, das bereit war, ein neues Rihanna -Song zu erleben und mich für alles zu öffnen, was die Schlümpfe mir zu bieten hatten.

Ich war nicht bereit, so hart geschlumpft zu werden.

Zu Beginn dieses Films erinnere ich mich nur an die Schlümpfe an die einzigen Dinge, an die ich mich deutlich erinnere, die: Sie sind blau. Ihre Namen sind auch ihre Persönlichkeit/Lebensläufe. Sie sind drei Äpfel hoch. (Das letzte ist kein Wissen. Ich habe eine Erinnerung an das Lernen, es ist nur eine Tatsache, die in meinem Gehirn lauert. Vielleicht habe ich diese Informationen irgendwie im Mutterleib aufgenommen.)

Spoiler -Alarm: Am Ende des Films Schlumpf Der einzige Aufzählungszeichen, den ich oben erweitern kann, ist, dass sie eine lange und stolze Tradition haben, magische Objekte zu schützen. Die anfängliche Überlieferung dieses Films beinhaltet, dass es vier böse Zauberer und vier Magiebücher gibt, außer eines der Magiebücher ist verschwunden und wird jetzt von den Schlümpfeln geschützt, weshalb der böse Zauberer Razamel (JP Karliak) versucht, ihn aufzuspüren. Es ist nicht das am meisten Verblüffende Ding über diesen Film, aber manchmal ist es wirklich schwer, sich zu erinnern, dass Mark Hamill nicht spricht beliebig der bösen Zauberer, wie Karliaks Stimme klingt sehr In der Nähe von Hamills Einstellung zum Joker. Karliack ist nicht schlecht, aber es ist wirklich schwer, es gerade zu halten.

Eine lustige Tatsache über Vanity Smurf: In der amerikanischen Version des Films wird der Charakter von Maya Erskine geäußert ( Herr und Frau Smith ). In der britischen Version wird der Charakter vom englischen Gastgeber Rylan Clark geäußert. Was den Charakter vermutlich geschlechtsspezifisch macht, was jeder wirklich cool sein wird, ohne Frage.

Zu keinem Zeitpunkt schlägt jemand vor, dass kein Name Smurfs Ding britischer Schlumpf sein könnte, da er der einzige Schlumpf mit einem vagen britischen Akzent ist.

In der Zwischenzeit ermutigt Smurfettes primäres „Ding“ in diesem Film keinen Namen zu finden sein „Ding.“ Die Art und Weise, wie dieser Film Smurfettes komplizierte Hintergrundgeschichte erklärt (sie wurde von dem bösen Zauberer Gargamel aus Holz gemacht, um die Schlümpfe als Spion zu infiltrieren, bevor die Loyalitäten wechseln) ziemlich lustig).

Rihanna selbst ist ziemlich angenehm wie Smurfette, obwohl die Figur weitgehend durch ihre Sperma, ihre Güte und ihre Liebe zu Pommes Frites definiert wird. Es ist mehr Charaktertiefe als beispielsweise kräftiger Schlumpf. Der kräftige Schlumpf ist gut darin, kräftige Dinge zu heben, sehen Sie.

Wie auch immer, kein Name Schlumpf stolpert irgendwie auf Magie, die möglicherweise sein „Ding“ sein kann, aber als er versucht, seine plötzlich erworbenen magischen Kräfte für den Rest des Dorfes in Schlumpf zu demonstrieren, öffnet er versehentlich ein Portal für ein anderes Reich, alarmell auf die Lage des Smurf -Dorfes und das Erhalten von Papa Smurf (von John Goodman). Okay, zeigt auf diesen Film, um John Goodman dafür zu bekommen, und er bringt den Charakter tatsächlich bemerkenswerte Gravitas. Wenn Sie einen Charakter namens „Papa Smurf“ werfen, können Sie es wirklich nicht besser machen als Goodman.



Papa Smurfs letzte Worte, bevor er von einem Traktorstrahl verquirlt wird, ist es, „Ken zu finden“, was die verbleibenden Schlümpfe irgendwie zu einem magischen Plattenspieler führt, der wischt ihnen Alles weg zu … Real-Life Paris, Frankreich?

Hier bekommen die Dinge Wirklich unordentlich. Sehen Sie, wenn die Aktion im Smurf-Dorf enthalten ist, ist der Animationsstil eine Mischung aus einigen verschiedenen Stilen: Die Augen und Münder der Schlimmungen haben eine handgezeichnete, fast looney toone-ish-Qualität, während die Hintergründe je nach Moment malerischer oder mohner sind.

Schlumpf verfügt auch über eine Mischung aus animierten Menschen zusammen mit gelegentlichem Menschen mit lebenden Live-Action. Nicht auf absichtliche Weise, nur zufällig genug, damit es sich anfühlt, als hätte uns die gesamte Logik vollständig aufgegeben. Der Collage -Stil kann ohne Frage funktionieren, aber das einfach nicht.

später animiert? Eine der besseren Sequenzen des Films ist, wenn kein Name Smurf und Schlumpfette zwischen den Realitäten abprallen beabsichtigt Einmal eine Art und Weise, von rauem Tonmation bis hin zu Stickfiguren bis hin zu 8-Bit-Videospielen bis hin zu vollem Tilt-Anime.

Kann eine Sequenz in diesem Film jedoch streng als „normal“ bezeichnet werden?

Außerdem ist die „Break -Realität, indem Sie sich auf eine Reihe verschiedener Animationsstile verschieben“ zu diesem Zeitpunkt ein ziemlich müder Trope.

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie den James Corden Smurf während des Anime -Segments wirklich gerissen haben, und das ist irgendwie irgendwie ärgerlich.

In Paris treffen die Smurfs Ken, der Papa Smurfs Bruder ist und auch von Nick Offerman geäußert wird. Ken hilft ihnen für den Rest des Films, ist aber auch mürrisch.

Er und Smurfette gehen in den größten Wortkrieg des Films ein, in dem das Wort „Schlumpf“ für all die tatsächlich schmutzigen Wörter einbettet wird, die sie vielleicht sagen könnten. Es ist ein bisschen aus der Originalserie und ich gestehe, dass es immer noch spielt?

Es ist auch Mama Poot, der von Natasha Lyonne geäußert wurde, auch zur Hilfe der Schlimmungen und Mama Poot und schaut sich Mama Poot an, und es ist ziemlich klar, wie der Casting -Regisseur diese Idee entwickelt hat.

Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass Nick Offerman Smurf und Mama Poot mindestens einmal abgeschlossen haben. Der Film macht uns einen Sinn, uns darüber nachzudenken.

Obwohl Nick Offerman Smurf anscheinend Engagement -Probleme hat.

Während Razamel der wichtigste böse Zauberer in diesem Bereich ist, ist der Gargamel (der Typ, an den ich mich aus den Cartoons erinnere) ebenfalls hier und verärgert darüber, dass sein kleiner Bruder sein ganzes Ding von Böse getroffen hat. Gargamel hat eine Katze namens Azrael, und ich war ein bisschen für ihn. Oder zumindest für seine Katze zu verwurzeln.

In der Zwischenzeit ist Razamels Assistent ein gewöhnlicher Typ namens Joel (geäußert von Daniel Levy), der sich Sorgen macht, dass sein Chef ihm eine gute Empfehlung zu LinkedIn gibt, zu denen ich sage LinkedIn ist eine Sache in diesem Universum? Was zum Teufel?

Dieser Film enthält zwei Sätze brüderlicher Beziehungen, hat aber nichts zu sagen über Bruderschaft oder brüderliche Beziehungen.

Auch… sind Papa Smurf und Nick Offerman Smurf tatsächlich biologische Brüder, was bedeutet, dass sie eine bestimmte Gruppe von Eltern haben, die Sex hatten?

Lassen Sie uns einfach von weiteren Fragen oder Gedanken, bei denen die Wörter „Schlumpf“ und „Sex“ im selben Satz verwendet werden, langsam von weiteren Fragen zurückkehren.

Vor allem, weil sich dieser Film definitiv an seine Zielgruppe und niemanden anfühlt – es gibt viele Szenen, in denen die Charaktere eine Rampe oder eine Rutsche hinunterrutschen, viele Tanzen, viele alberne Witze.

Und ich habe in meiner Zeit weitaus schlimmere Kinderfilme gesehen. Aber wenn ich ein Elternteil wäre, würde ich mich dann darauf freuen, diesen Film für den Monat wiederholt zu hören, was mein Kind darauf fixieren würde?

Schlumpfe das.

Schlumpf Schlümpert am Freitag, den 18. Juli, in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=S18JQQTGSMW