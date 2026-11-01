Da ständig so viel gute Musik veröffentlicht wird, kann es schwierig sein, zu entscheiden, was man zuerst hören sollte. Jede Woche bietet Pitchfork eine Übersicht wichtiger Neuerscheinungen, die auf Streaming-Diensten verfügbar sind. Der Stapel dieser Woche umfasst neue Alben von DIIV, Kali Malone, Queens of the Stone Age und mehr. Abonnieren Sie Pitchfork’s New Music Friday-Newsletter um unsere Empfehlungen jede Woche in Ihrem Posteingang zu erhalten. (Alle hier vorgestellten Veröffentlichungen werden von unseren Redakteuren unabhängig ausgewählt. Wenn Sie jedoch etwas über unsere Affiliate-Links kaufen, verdient Pitchfork eine Affiliate-Provision.)

Abteilung: ZIRP! (Fantasie)