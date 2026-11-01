Da ständig so viel gute Musik veröffentlicht wird, kann es schwierig sein, zu entscheiden, was man zuerst hören sollte. Jede Woche bietet Pitchfork eine Übersicht wichtiger Neuerscheinungen, die auf Streaming-Diensten verfügbar sind. Der Stapel dieser Woche umfasst neue Alben von DIIV, Kali Malone, Queens of the Stone Age und mehr. Abonnieren Sie Pitchfork’s New Music Friday-Newsletter um unsere Empfehlungen jede Woche in Ihrem Posteingang zu erhalten. (Alle hier vorgestellten Veröffentlichungen werden von unseren Redakteuren unabhängig ausgewählt. Wenn Sie jedoch etwas über unsere Affiliate-Links kaufen, verdient Pitchfork eine Affiliate-Provision.)
Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.