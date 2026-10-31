Die kathartischen Live-Shows von Florence and the Machine wurden bereits zuvor mit diesem Album behandelt – zuletzt 2025 Symphony of Lungs – BBC Proms in der Royal Albert Hall– aber die Band hat gerade ihre erste komplette Tournee-LP mit angekündigt Everybody Scream Tour Liveerscheint nächste Woche. Alle 22 Songs wurden während des diesjährigen Support-Laufs aufgenommen Alle schreien. Schauen Sie sich unten die Tracklist und eine Vorschau der Platte „Which Witch (Live)“ an. Das gesamte Projekt erscheint am 6. November auf Republic.

Sehen Sie sich Jaeden Pinders Rezension noch einmal an Alle schreien.

Everybody Scream Tour Live

01 Everybody Scream (Live)

02 Hexentanz (Live)

03 Shake It Out (Live)

04 Seven Devils (Live)

05 Big God (Live)

06 Daffodil (Live)

07 Which Witch (Live)

08 Cosmic Love (Live)

09 Spectrum (Say My Name) (Live)

10 You Can Have It All (Live)

11 Musik von Männern (Live)

12 Buckle (Live)

13 King (Live)

14 The Old Religion (Live)

15 Howl (Live)

16 Heaven Is Here (Live)

17 Sympathy Magic (Live)

18 Einer der Großen (Live)

19 Dog Days Are Over (Live)

20 Gratis (Live)

21 und Liebe (Live)

22 Perfume and Milk (Live) (Bonustrack)