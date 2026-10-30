Die Rückkehr von Bradford Cox auf die Bühne war bereits Grund zum Feiern. Als Atlas Sound, sein lange ruhendes Soloprojekt, letzten Monat in die Liste des Making Time ∞-Festivals in Philadelphia aufgenommen wurde, war der Deerhunter-Frontmann seit 2019 nicht mehr live aufgetreten, abgesehen von einem spontanen Noise-Set auf einem Vintage-Markt in Athens, GA im Jahr 2023. Was nur wenige hätten vorhersagen können, war, dass Cox ein ganzes Album mit völlig neuem Material veröffentlichen würde. Sein aus acht Liedern bestehendes Set, das ich aus erster Hand erleben durfte, war spärlich arrangiert – die Begleitung bestand aus einem Satz Blechglocken, einer Bassgitarre und Cox‘ bewährtem SP-404 – und dennoch fesselnd.

Jetzt können Sie einen dieser Songs in seiner vollwertigen Studioversion hören. Es heißt „Octoberland“ und enthält außerdem ein eindringliches Musikvideo, bei dem Cox selbst Regie führte. Schauen Sie es sich unten an.

Der Name Atlas Sound geht auf eine Kassetten-Karaoke-Maschine zurück, mit der ein Cox im Mittelschulalter seine frühesten Aufnahmen machte. Zwischen 2008 und 2011 veröffentlichte er drei Alben unter dem Namen:Lassen Sie die Blinden diejenigen führen, die sehen, aber nicht fühlen können, LogosUnd Parallaxe– plus die Demo-Sammlung Schlafzimmerdatenbank, Bd. 1-4. Diese Platten weichten von Deerhunters Shoegaze- und Krautrock-Neigungen ab und legten einen größeren Schwerpunkt auf Sampling und Wall-of-Sound-Pop.

Für alle, die Atlas Sound bei Making Time verpasst haben, keine Sorge: Cox hat drei weitere Festivaltermine im Jahr 2027 geplant, bei Big Ears, Kilby Block Party und Primavera Sound.

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