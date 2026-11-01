Wo auch immer Sie dies lesen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich umzusehen. Wenn Sie zu Hause sind, fällt Ihnen vielleicht, ich weiß nicht, Ihr Herd auf. Möglicherweise sehen Sie Ihre Katze, Ihre Stereoanlage oder Ihren Teppich. Wenn Sie unterwegs sind, sehen Sie möglicherweise die Blätter auf dem Boden, die Autos auf der Straße und die Menschen um Sie herum. Merken Sie sich alles – es ist das Leben. Unser Leben besteht aus einer Million verschiedener Objekte und Wesen, alle mit unterschiedlichen Zwecken, aber alle gleichzeitig hier – in ihrer Form getrennt, vereint in einem Raum, den wir Erde nennen. Was wäre, wenn alle Materialien des Lebens, ob trivial oder wesentlich, zu einem Ganzen zusammenkämen? Was bedeutet alles aussehen, und was bedeutet es?

Das sind die abgefahrenen Ideen von Namcos Kult-Meisterwerk aus dem Jahr 2004 Katamari Damacy („Clump Spirit“ auf Englisch) wagt den Angriff. In Keita Takahashis praktisch knopflosem PlayStation 2-Spiel steuern Sie den fünf Zentimeter großen königlichen Erben, der einfach „Prinz“ genannt wird, nur mit den Steuerknüppeln durch Schlafzimmer, Felder und Städte. Ihre Aufgabe ist es, alles, was Ihnen in den Weg kommt – Gegenstände, Menschen, Tiere, Natur – in magische Sphären, sogenannte Katamaris, aufzurollen, die sich von grotesken Stoffkugeln in wunderschöne Sterne verwandeln. Dies alles geschieht, um den König des gesamten Kosmos zu besänftigen, den dionysischen Vater des Prinzen, der in rekordverdächtiger Sprache spricht und einst in betrunkener Wut alle vorherigen Sterne am Himmel zerstörte. Ziemlich normal, oder?

Takahashis krönendes Werk ist Eigenart in seiner wahrsten Form, ein äußerst originelles Werk, dessen programmierte Absurditäten – wie das genial einfache Gameplay, die gleichzeitig häusliche und ausgefallene Grafik und die unglaublich charmante Prämisse – Sie dazu herausfordern, die tiefere Bedeutung hinter den beweglichen Teilen des Lebens zu überdenken. Es widerspricht allen erdenklichen Konventionen: Genre, Gameplay, Wert, Grund. Es gibt nichts Vergleichbares, was lustig ist, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Spiel handelt, bei dem die vertrautesten Gegenstände unseres Lebens im Spiel sind – selbst die banalsten, wie Nagelknipser und Kaugummistreifen.