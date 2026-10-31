Lily Allen, schamlose Pop-Ironikerin und Selbstsatirikerin, hat sich nie vor öffentlicher Kritik gescheut – eine Eigenschaft, die sich als nützlich erwiesen hat, als die Fans auf ihre Live-Shows im Nachhinein reagierten West End-Mädchen. Einige beklagten das Format – im Wesentlichen eine vollständige Wiedergabe der LP, mehr nicht; Die Veranstaltungsorte wurden verkleinert, da die Aufregung (und das lüsterne Interesse am anzüglichen Thema des Albums) nachließ. Aber wie jeder gute Pop-Trickster hat Allen eine potenzielle PR-Krise in eine Gelegenheit für Unheil verwandelt: in diesem Fall Blue-Dot-Fieber (so der Begriff). du tag für einen Ticketmaster-Sitzplan voller unverkaufter Tickets), manifestiert in einem fleckigen blauen Strampler und einer Jacke.

Die erste UK-Tour hinter dem Album mit dem Titel „Lily Allen Performs West End Girl“ war für kleinere Veranstaltungsorte und Theater gedacht, was darauf hindeutet, dass Fans mit wenig Schnickschnack rechnen sollten. Doch die frühe Nachfrage verleitete sie dazu, sich zu vergrößern: Theater verwandelten sich in Arenen, und Auftritte auf der ganzen Welt, darunter auch in den Vereinigten Staaten, erweiterten die Reiseroute.

Als der Lauf begann, war Allen jedoch gezwungen, auf Kritik am Format einzugehen. „Es ist meine künstlerische Entscheidung, nicht mit dem Publikum zu sprechen, die vierte Wand hilft beim Geschichtenerzählen“, schrieb sie auf X. „Die meisten Leute finden es effektiv.“ Sie fügte hinzu: „Ich möchte nicht, dass sich jemand betrogen fühlt. Jeder auf dieser Tour arbeitet wirklich hart, um den Leuten die bestmögliche Show zu bieten, und ich bin sehr stolz darauf.“

Zwei Wochen später verkleinerte Allen den nordamerikanischen Reiseplan und tauschte mehrere große Arenen gegen kleine Arenen und kleine Arenen gegen Amphitheater. Ein geplanter Termin in Montreal wurde abgelehnt, obwohl eine Show in Seattle hinzugefügt wurde. Jetzt ist sie bereit, darüber zu lächeln. „Niemals den Vorwürfen widersprechen“, schrieb sie auf Instagram. „#bluedotfever.“