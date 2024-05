Die Arbeit eines großartigen Musikbetreuers hat etwas Magisches an sich: Er findet den perfekten Song, ob unbekannt oder bekannt, zur Begleitung einer Szene in einem Film oder einer Fernsehsendung.

Dies ist keine Liste über diese Erfolge. Dies ist stattdessen eine Liste, die die Songs hervorhebt, die in Zukunft eingestellt werden müssen, sobald die Nadel fällt. Es ist nicht so, dass es schlechte Songs wären (viele davon sind ausgezeichnet!) – aber sie haben den Punkt erreicht, an dem sie in unseren Ohrhörern nicht mehr willkommen sind, während wir unsere Lieblingsunterhaltung auf dem Bildschirm schauen. Es könnte daran liegen, dass sie einfach zu oft verwendet wurden, dass sie mit negativen Schwingungen in Verbindung gebracht werden oder dass sie in einem bestimmten Film oder einer bestimmten Fernsehsendung so effektiv eingesetzt wurden, dass jeder andere, der es versucht, ein dummes Spiel spielt . Was zählt, ist, dass wir alle eine Pause davon gebrauchen könnten, sie nicht zu hören, egal aus welchem ​​Grund.

Um es festzuhalten: Diese Liste stellt nicht das letzte Wort für diese Songs dar – es gibt immer eine Chance auf Wiedergutmachung. Auf der anderen Seite der Dinge, Folge behält sich das Recht vor, neue Straftäter zu dieser Liste hinzuzufügen, falls sie sich melden. Wie Sie weiter unten sehen werden, reicht manchmal schon eine schlechte Entscheidung aus, um einen Song für zukünftige Projekte ungenießbar zu machen. Vorsichtig auftreten.

„Glückskind“

Originalkünstler: Creedence Clearwater Revival

Das Lied: Eine klassische Anti-Vietnamkriegshymne aus dem Jahr 1969 mit einigen leckeren Gitarrenriffs.

Beste Verwendung: Als diese Liste zum ersten Mal vorgeschlagen wurde, waren wir hier Folge scherzte über einen Pauschaleintrag mit dem Titel „Pretty Much Any Song from the Forrest Gump Soundtrack.“ Dies liegt daran, dass die Forrest Gump Soundtrack, auch bekannt als A Newbie's Guide to Boomer Music, ist verpackt mit Songauswahlen, die mittlerweile übertrieben wirken. Doch um ehrlich zu sein, bereitet „Fortunate Son“ die Bühne für Forrests (Tom Hanks) erste Begegnung mit den Dschungeln Vietnams und Leutnant Dan (Gary Sinise) gut vor, und zu diesem Zeitpunkt wurde es nicht allzu überstrapaziert.

Schlechteste Verwendung: Der andere Der Pauschaleintrag, über den wir scherzten, war „So ziemlich jedes Lied aus dem Selbstmordkommando (2016) Soundtrack“ und natürlich ist auch „Fortunate Son“ dabei! Jeder Charakter in Selbstmordkommando bekommt als Einführung seinen eigenen Nadelstich mit stumpfer Kraft, und das ist irgendwie die Wahl für Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje). Weil er… kein glücklicher Sohn ist? Weil er ein Krokodilmann ist?

Warum es eingestellt werden sollte: Ganz gleich, ob er ein Urteil über ein unglückliches Kind fällt oder als faule Abkürzung für eine „Szene aus dem Vietnamkrieg“ dient – ​​„Fortunate Son“ hat schon genug Einsätze gemacht. Es verdient eine angenehme Rente und Veteranenleistungen.