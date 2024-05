Nachfolge Star Jeremy Strong ist im Gespräch, John Landau, den langjährigen Manager von Bruce Springsteen, zu spielen Befreie mich aus dem Nichtsdas neue Biopic über das berühmte Album des Sängers aus dem Jahr 1982 Nebraska.

Pro Vielfalt, Strong würde sich in dem Film Jeremy Allen White anschließen, der den jungen Bruce Springsteen spielen wird. Der Film basiert auf Warren Zanes Buch aus dem Jahr 2023 DErlebe Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteens Nebraska Das Drehbuch und die Regie übernimmt Scott Cooper. Sowohl Springsteen als auch Landau sind an der Produktion beteiligt, deren Dreharbeiten im Herbst beginnen sollen.

Jeremy Strong geht es auf jeden Fall gut, nachdemNachfolgeSeine erste Nominierung für den Tony Award erhielt er in diesem Jahr für seine Arbeit in der Broadway-Wiederaufnahme von „Ibsen“. Feind des Volkes. In der Zwischenzeit wird er in der Rolle des berühmten Anwalts Roy Cohn noch einmal seine Biopic-Beine vertreten Der Lehrlingdas Donald Trumps Aufstieg zum Erfolg in den 70er und 80er Jahren verfolgt.

Bruce Springsteen hat unterdessen noch einige Tourdaten für 2024 in Europa und Nordamerika vor sich. Schnappen Sie sich hier Tickets für die kommenden Tourdaten von The Boss.