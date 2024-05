Während die Streaming-Kriege weitergehen, ist ein neues Paket ins Spiel gekommen: Am Mittwoch, dem 8. Mai, gaben Disney und Warner Bros. Discovery Pläne bekannt, sich für ein kombiniertes Paket von Diensten zusammenzuschließen, darunter Max, Disney+ und Hulu.

Da beide Plattformen demselben Unternehmen gehören, waren Disney+ und Hulu als Bundle erhältlich. Die Aufnahme von Max markiert jedoch eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit; Das neue Angebot wird im Sommer 2024 verfügbar sein und sowohl werbefinanzierte als auch werbefreie Pläne umfassen.

Während dies eine relativ beispiellose Zusammenarbeit im Streaming-Bereich zwischen zwei der größten Player Hollywoods darstellt, haben WBD und Disney eine Geschäftspraxis gemeinsam: Beide Unternehmen haben kürzlich Dutzende Titel aus ihren jeweiligen Diensten entfernt, um Steuererleichterungen zu erhalten.

„Dieses neue Angebot bietet den Verbrauchern die größte Sammlung an Unterhaltung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis beim Streaming und wird dazu beitragen, neue Abonnenten zu gewinnen und die Kundenbindung zu steigern“, sagte JB Perrette von Warner Bros. Discovery in einer Erklärung. „Das Anbieten dieses beispiellosen Unterhaltungswerts für Fans in allen komplementären Genres, die diese drei Dienste bieten, stellt einen leistungsstarken neuen Fahrplan für die Zukunft der Branche dar.“

Offenbar besteht die Zukunft der Branche darin, einen Pauschalbetrag zu zahlen, um Zugang zu mehreren zu erhalten Kanäle Streaming-Dienste verschiedener Unternehmen. (Warten Sie, das kommt Ihnen ein wenig bekannt vor.)

Um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, worauf Max-Abonnenten, die auf das Paket upgraden, Zugriff haben, finden Sie hier unsere Rangliste aller Live-Action-Remakes von Disney-Animationen.